Lesena kitara z Livka bo kmalu zvenela čez lužo

Umetnine mojstra Janija Skočirja

1. maj 2018 ob 12:08

Tolmin - MMC RTV SLO

Napis "Warning, Genius at work" (pozor, genij na delu) na mali leseni vrtni uti na Livku, kjer je komaj toliko prostora, da se v njej lahko obrneš, ne laže. Jani Skočir je res vsestransko nadarjen, čeprav o svojem delu govori precej skromno.

Po poklicu strojni tehnik, ki dela kot operater na CNC stroju, po duši glasbenik. Ljubezen do glasbe, kitar, lesa in umetniškega ustvarjanja je 29-letnik, ki se je na kitaro naučil igrati sam pri 15. letih, združil v eno – izdelovanje lesenih električnih kitar. "Prvo kitaro sem si naredil pred tremi leti. Vedno sem čutil strast do kitar, blizu mi je bilo tudi ročno delo, ustvarjanje z lesom. En dan sem se odločil, da bom naredil kitaro. Večino stvari sem pogledal na spletu in pri izdelovalcih kitar. Po enih petih poskusih ti potem le uspe. Namen je bil, da bi si izdelal malo boljšo kitaro, kot si jo lahko privoščim kupiti."

In jo je. Potem pa je lani na koncertu ameriške rock skupine Rival Sons iz Kalifornije v Italiji pogumno stopil do kitarista Scotta Holidaya in mu predlagal, da bi mu izdelal unikatno kitaro. Dogovori o konstrukciji, obliki, dizajnu so hitro stekli in po kakšnih petih mesecih truda zdaj z veseljem pokaže in zaigra na leseno lepotico. Vanjo je vložil ne le ogromno časa, temveč tudi denarja za vse butične dodatke. "Dal mi je veliko svobode, narisal sem več različic. Ubiralka je po njegovih zahtevah iz ebenovine, sicer pa rad uporabljam les, ki raste pri nas. Trup je iz oreha, vrat je iz javorja, ostale materiale, denimo magnete, sem kupil pri izdelovalcih 'top' dodatkov." Upa, da bo ta zadnja kitara zanj odskočna deska in da bo hobi nekoč prerasel v resnejši posel, čeprav si želi ustvarjati prav takšne unikatne, butične kitare, narejene po meri posameznega kitarista.

Medtem ko ob srkanju piva z žarom v očeh pripoveduje o svojem delu, se nama na vrtu pridruži njegova žena Cecilija iz Benečije. Je kaj drugače na tej strani hriba, jo povprašam. "Nič. Ljudje so isti, jezik je isti, samo vasi so tu bolj polne," odgovori v simpatični beneški govorici. Ker kmalu pričakujeta prvega otroka, improviziran glasbeni studio z ojačevalci v dnevni sobi, počasi izgublja svoj prostor, v hecu potarna Jani, pa vendarle pristane, da nam pokaže, kako lesena lepotica tudi zveni. In ker skladbe ne prepoznam, ga previdno povprašam po naslovu. "To je moja skladba. Skupaj s prijatelji iz Benečije konec leta pripravljamo zgoščenko, poseben projekt, povezan z beneškimi pravljicami," odgovori skromno, Cecilija pa po tihem doda: "Ko sva se spoznala, je ves čas slikal, hiša je bila polna končanih in napol končanih risb, večinoma portretov, zdaj so kitare."

Ampak tudi znanje risanja mu pride pri izdelovanju kitar (pa tudi drugih lesenih izdelkov v njegovi zbirki) še kako prav. "Že skica zahteva precej časa. Skico nato preneseš na les, sledi pa veliko ročnega žaganja, brušenja, ogromno je prahu," opisuje. Vse je treba do tisočinke izpiliti, nadaljuje v zanosu: "Sledi barvanje, lakiranje, ta je sicer samo oljena. Na koncu ravnanje prečk, sestava, uglaševanje. Potem pa poskusiš, če stvar deluje. In če deluje, si zelo zadovoljen." Edini stroj, ki ga pri svojem delu uporablja, je CNC obdelovalni stroj, brez katerega utori in prečke ne bi bili tako natančni, zvok pa ne tako izpopolnjen, vse ostalo je odvisno od njegovih rok in drobnega orodja. Ko je v največjem zagonu, po osmih urah službe v eni od tolminskih tovarn, v svoji v mali leseni vrtni uti s pogledom proti Matajurju in Krnskemu pogorju, polni skic, novih delov kitar, ki še čakajo na izdelavo, preživi tudi šest ali več ur. "Žena ni zadovoljna, ampak potrpi," se simpatično nasmehne.

In kaj bi bila zanj največja nagrada? Kdo bi v najlepših sanjah igral na njegovo kitaro? "Moj najljubši kitarist je David Gilmour, bi pa bil vesel vsakega, ki bi želel mojo kitaro." In katera skladba bi najbolje zvenela? "Uf, to je pa težko vprašanje. Mogoče Shine on You Crazy Diamond skupine Pink Floyd."

Mariša Bizjak, Radio Koper