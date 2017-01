Lesene kravate iz domače delavnice v Vuzenici

Les večinoma dobi od sosednjih kmetov

18. januar 2017 ob 19:51

Štirimesečno zaposlitev in znanje, ki ga potrebujejo, ko stopijo na samostojno podjetniško pot, je lani izkoristil tudi Vlado Vučič iz Vuzenice, ki v domači delavnici izdeluje lesene kravate.

Vučič je že kot deček pomagal očetu v mizarski delavnici. Ko je zaključil študij likovne umetosti in se vrnil na Koroško, je doma z diplomo v rokah zaman iskal zaposlitev. "Žal v tej smeri ni bilo nič zame in preprosto sem moral začeti razmišljati, kako naprej," pove.

Na trgu je videl, da nekateri izdelujejo lesen nakit in metuljčke. "Malo sem bil jezen sam nase, zakaj se nisem tega spomnil in začele so mi rojiti po glavi razne ideje, kaj se še da narediti iz lesa," pripoveduje.

Prepogibna in podložena

Pomislil je na kravato in dobro leto razvijal produkt, ki bo lep in nemoteč. "Naredil sem jo prepogibno, spodaj sem jo podložil z usnjem, da se lepo prilega s tkanino," pojasni. Uporablja naravne materiale, les je večinoma od sosednjih kmetov.

Potrditev, da je na pravi poti, je dobil na kickstarterju, pomoč pa je našel tudi v lokalnem okolju - v projektu Podjetno v svet podjetništva, s katerim regionalna razvojna agencija za Koroško mladim ponuja štirimesečno zaposlitev in znanje, ki ga potrebujejo, ko stopijo na samostojno podjetniško pot.

S pomočjo ekipe se je uspel prebiti na tržišče. Upa, da bo lahko s svojo vizijo dolgoročno preživel.

