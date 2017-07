Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poljubček postrežemo s svežimi malinami. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lešnikov poljub

Energijske ploščice za zdravo malico

7. julij 2017 ob 09:55

MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 60 g ovsenih kosmičev, 30 g nastrganega kokosa, 1 zrela banana, 1 korenček, 1 jajce, pest narezanih lešnikov in semen, žlica lešnikovega masla, suhe višnje, cimet, ščep soli, žlica rožiča, žlička vlaknin trpotca, grški jogurt za postrežbo, sveže maline. Preliv: lešnikovo maslo (sestavine: zmleti lešniki).



Naribamo korenček, pretlačimo banano in dodamo ostale sestavine, razporedimo na pekač in pečemo 15 minut na 200 °C (če bi imeli čas, pečemo pol ure na 160 °C). Ploščice lahko pojemo že surove, brez pečenja (če izpustimo jajce). Ploščice prelijemo z lešnikovim maslom.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.



Za uravnotežen obrok postrežemo z grškim jogurtom in svežimi malinami.

*Količine so okvirne. Prilagajamo jih glede na okus, število jedcev in na to, kaj od sestavin imamo. Tako lahko npr. lešnike nadomestite z mandlji ali drugimi oreščki, ovsene kosmiče s pirinimi, ječmenovimi, korenček z zeleno bučko, višnje z brusnicami ali rozinami. Če niste ljubitelji kokosa, ga nadomestite z enako količino kosmičev ali mletih oreščkov. Jajce lahko izpustite, a na ta račun se zniža količina beljakovin. Če izberemo brezglutenske ovsene kosmiče, so ploščice primerne tudi za tiste, ki jim gluten povzroča težave. V tem receptu je uporabljen rožič, zmlet v fini prah in ne običajna rožičeva moka. Namesto rožiča lahko dodate vanilijo ali kakav v prahu. Uporabila sem nepražene domače lešnike, da ostanejo kar najbolje prebavljivi.

K. S., Oddaja Dobro jutro (recept Anje Pristavec)