Lestvica največjih koncertnih zaslužkarjev leta 2017: Največ priigrali rokerski veterani

Dvajset največjih zaslužkarjev v žep spravilo 2,2 milijardi

29. december 2017 ob 20:51

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Pri ameriški reviji Pollstar so objavili lestvico glasbenih izvajalcev, ki so letos s koncerti zaslužili največ. Vrh lestvice zasedajo rokerske skupine, med deseterico pa ni nobene ženske izvajalke.

Na vrh lestvice največjih koncertnih zaslužkarjev leta 2017 so se zavihteli legendarni irski rokerji U2. Na turneji Joshua Tree, ki so jo Irci pripravili ob 30. obletnici izdaje istoimenskega albuma, je bilo na petdesetih koncertih prodanih več kot 2 milijona in 700 tisoč vstopnic, kar je skupini prineslo 263 milijonov evrov zaslužka.

Drugo mesto je pripadlo ameriški skupini Guns N' Roses. Ponovno združena Axl Rose in Slash sta skupaj z ostalimi člani zasedbe s koncertiranjem v žep pospravila 243 milijonov evrov. Tudi tretje mesto je pripadlo moški rock skupini, in sicer zasedbi Coldplay, ki so ji letošnji koncerti prinesli 197 milijonov evrov zaslužka.

Četrto mesto je zasedel Bruno Mars – kot so poudarili pri reviji Pollstar, je bil ameriški pevec portoriško-filipinskih korenin edini nebeli izvajalec, ki se mu je uspelo uvrstiti med 10 največjih koncertnih zaslužkarjev letošnjega leta. Mars je na skupno 121 nastopih zaslužil 166 milijonov evrov. Prvo peterico zaključuje še ena legendarna glasbena skupina - Metallica, katere člani so s prodajo vstopnic zaslužili 126 milijonov evrov.

Od šestega do desetega mesta so se zvrstili še: Depeche Mode (117 milijonov evrov), Paul McCartney (110 milijonov evrov), Ed Sheeran (103 milijone evrov), The Rolling Stones (100 milijonov evrov) in country pevec Gareth Brooks (84 milijonov evrov).

Rekordno leto

Med ženskimi glasbenimi izvajalkami je z nastopanjem letos največ zaslužila Celine Dion, ki se je v konkurenci vseh izvajalcev uvrstila na 11. mesto. Zaslužila je 84 milijonov evrov. Sledi ji Lady Gaga, ki je zaslužila 71 milijonov evrov in zasedla skupno 15. mesto, tretja največja zaslužkarica med ženskami pa je bila Ariana Grande. 24-letna popzvezdnica je s 55 milijoni evrov zasedla 19. mesto.

Prvih dvajset največjih koncertnih zaslužkarjev je skupaj zaslužilo 2,2 milijarde evrov, kar je rekord in 220 milijonov več, kot je znašala skupna vsota te lestvice lanskega leta. Ob tem pri reviji Pollstar dodajajo, da pri ocenjevanju zaslužka merijo zgolj znesek od prodaje vstopnic, ne pa tudi od prodaje različnih spominkov, majic in plošč, ki jih glasbeniki prodajajo v sklopu turnej.

