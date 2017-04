Letalski potniki v ZDA pri nadzornih točkah pustili skoraj za milijon drobiža

Pozabljeni drobiž po zakonu pripada TSA-ju

17. april 2017 ob 18:49

New York - MMC RTV SLO/STA

Potniki so na ameriških letališčih med hitenjem skozi varnostno kontrolo v letu dni pustili za seboj za okrog 870.000 dolarjev kovancev. Najbolj radodarni ali pozabljivi so bili potniki na newyorškem JFK-ju.

V lanskem proračunskem letu - to je od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016 - so pustili približno 100.000 dolarjev več kot v letu predtem.

Poleg denarja potniki na letališčih pustijo tudi računalnike, telefone, nakit in druge osebne predmete. Uprava za varnost zato potnikom priporoča, naj se pred prihodom na letališče pripravijo in naj imajo pri nadzornih točkah pri sebi le vozovnico in osebni dokument.

Veliko je takih, ki stojijo v dolgi vrsti brez dela dolge minute in šele, ko pridejo do rentgenske naprave, začnejo brskati po žepih za drobižem in drugimi predmeti, ki jih zazna rentgen in bi morali biti shranjeni v ročni prtljagi. Strokovnjaki takšnim priporočajo, naj drobiž in podobno položijo v sezute čevlje, ki jih pošljejo skozi rentgen.

Zakon iz leta 2005 določa, da lahko uprava za varnost v prometu (TSA) obdrži pozabljeni drobiž in ga porabi za svoje delo. Leta 2015 so denar porabili za program "pre-check", to je za potnike, ki se vnaprej preverijo in registrirajo ter lahko gredo skozi posebne hitre postopke.

