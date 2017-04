Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Na razstavi superavtomobilov v Monte Carlu so največ pogledov deležni leteči avtomobili. Na fotografiji slovaški leteči avtomobil aeromobile. Foto: Reuters Na razstavi se mudi tudi monaški knez Albert (desno). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Leteče avtomobile je mogoče rezervirati. Cena: več kot milijon evrov.

Potrebno bo tako vozniško dovoljenje kot izpit za pilota

21. april 2017 ob 17:23

Monte Carlo - MMC RTV SLO/STA

Vsi tisti, ki so si kdaj želeli imeti leteči avtomobil, so zdaj bliže uresničitvi želje. Na sejmu avtomobilov v Monacu je namreč odslej mogoče rezervirati za aeromobile.

Slovaško podjetje Aeromobil na razstavi superavtomobilov v Monte Carlu na ogled ponuja novo generacijo svojih letečih vozil, ki so jih po podjetju poimenovali "AeroMobil". Njihov prvi prototip, ki so ga prikazali pred dvema letoma, se je končal nesrečno.

"Od danes dalje sprejemamo rezervacije za avtomobile, ki bodo dobavljeni predvidoma leta 2020, ko bo končan celoten proces zahtevanih odobritev," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik slovaškega podjetja Stefan Vadocz.

Aeromobil je dolg šest metrov, njegov razpon ob razvitih krilih meri devet metrov. Vozilo je lahko običajen štirikolesni avtomobil, ki se lahko spremeni v letalo za dve osebi. Njegova cena se giblje med 1,2 milijona in 1,5 milijona evrov, odvisno od dodatne opreme. Potovalna hitrost aeromobila je 260 kilometrov na uro, doseg z enim polnjenjem pa 750 kilometrov.

Leteči avtomobil po nizozemsko

Svoj prototip letečih avtomobilov pa v Monacu predstavlja tudi nizozemsko podjetje, predstavljajo model pal-V-liberty.

Nizozemski leteči avtomobil je kompaktnejši, dolg štiri metre, njegovo dobavo po napovedujejo že za prihodnje leto. Stal naj bi med 299.000 in 499.000 evrov. Gre pravzaprav za žirokopter s tremi kolesi in zložljivim rotorjem. Potovalna hitrost letečega avtomobila pal-V-liberty s prostorom za dve osebi je 160 kilometrov na uro, z enim rezervoarjem goriva pa lahko doseže od 400 do 500 kilometrov.

"Gre za enega od najvarnejših letečih strojev na svetu," ki je sposoben leteti v vseh vremenskih razmerah, je dejal njegov konstruktor Robert Dingemanse.

Vozniki aeromobila in pal-V-libertyja bodo sicer morali imeti tako vozniško dovoljenje kot izpit za pilota.

D. S.