Poudarki Prvi leteči avtomobil je mogoče kupiti

Leteči avtomobil je resničnost

Avtomobil in žirokopter

20. februar 2017 ob 06:48

Raamsdonksveer - MMC RTV SLO

Sanje o letečem avtomobilu postajajo resničnost. No, vsaj za tiste, ki imajo pod palcem pol milijona evrov. Nizozemsko podjetje PAL-V namreč že sprejema naročila za model liberty, ki je namenjen uporabi na cesti in v zraku.

Nenavadno trikolesno, dvosedežno vozilo je v konfiguraciji za cestno uporabo nekakšna mešanica med avtomobilom in motociklom, saj se v ovinkih nagiba kot dvokolesniki. Za letenje pa uporablja princip žiroplana oziroma žirokopterja, ki je križanec med letalom in helikopterjem, saj ga poganja propeler, a namesto kril ima rotor. To mu sicer ne omogoča navpičnih vzletov in pristankov, a kljub temu za obe operaciji potrebuje potrebuje precej manj prostora kot klasična letala.

Pri podjetju PAL-V zagotavljajo, da je upravljanje libertyja precej bolj preprosto kot upravljanje helikopterja. Za letenje z njim bodo morali lastniki imeti licenco za upravljanje žirokopterja, za katero je treba poleg teoretičnega dela opraviti 30 ur letenja in jo je mogoče pridobiti v eni sezoni.

Na tleh 100, v zraku 200

Za preobrazbo iz avtomobila v žiropkopter je potrebnih od pet od deset minut. Na tleh za pogon skrbi bencinski motor proizvajalca Rotax s 73,5 kilovata (100 KM), ki omogoča pospešek do stotice v devetih sekindah ter končno hitrost 160 kilometrov na uro. Poraba znaša 7,6 litra na 100 prevoženih kilometrov, poln rezervoar pa zagotavlja okoli 1.300 kilometrov dosega. Letenju je namenjen drugi Rotaxov stroj, ki zmore 147 kilovatov (200 KM). V zraku liberty dosega potovalno hitrost 140 kilometrov na uro, navečja hitrost pa znaša 180 kilometov na uro. Za vzlet potrebuje 330 metrov, zgolj s pilotom na krovu pa lahko s polnim rezervoarjem preleti do 500 kilometrov.

Liberty bo najprej na voljo v posebni seriji Pioneer Edition. Le-ta bo omejena na 90 primerkov s ceno 499.000 evrov (brez davkov), kasneje (predvidoma proti koncu leta 2018) pa bo sledil model Liberty Sport, za katerega bo treba odšteti 299.000 evrov.

Prvi serijski leteči avto bo nastajal na Nizomskem, njegov glavni trg pa bo Severna Amerika.

Martin Macarol