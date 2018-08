Letni oder Ruše letos s pestrim filmskim in glasbenim programom

Letni oder Ruše se letos začenja z gostujočim mednarodnim filmskim festivalom UNAFF

25. avgust 2018 ob 14:28

Ruše - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Včeraj se je v Rušah s potujočim filmskim festivalom, ki vključuje dokumentarne filme o človekovih pravicah in varovanju okolja, začel festival Letni oder Ruše.

19. festival Letni oder Ruše tradicionalno ponuja široko paleto dogodkov – od koncertov, delavnic in razstav, uličnega gledališča, večernih družabnih dogodkov, kulinarične ponudbe do gledaliških predstav.

Filmski festival, ki je letos obogatil Letni oder, je nastal pred 20 leti na pobudo Jasmine Bojič, filmske kritičarke in predavateljice na Standfordski univerzi v Kalifornij. "Odločila sem se uporabiti svoje izkušnje novinarke in učiteljice. Povezala sem kolege po svetu, avtorje

dokumentarnih filmov. Smo del sveta in svoje zamisli moramo deliti. Namesto o vojni moramo razmišljati o razumevanju in spoštovanju," je dejala Bojičeva.

Festival Letni oder Ruše se z osrednjimi glasbeno, gledališkimi prireditvami sicer odvija v edinstvenem kamnitem amfiteatru, ki je bil zgrajen pred 86 leti in je ponujal zelo živahno gledališko življenje. V tem idiličnem okolju z naravno kuliso se bodo do naslednjega tedna odvijali žanrsko raznoliki koncerti in lahkotnejše predstave.

Glasbeno dogajanje bo odprl sobotni koncert zasedb Disciplin A Kitschme, King Foo in Siti hlapci, nedelja pa je dan za komedijo Branka Đuriča - Đura. Na Letnem odru Ruše bodo med drugim nastopili še Vlatko Stefanovski in Vasko Atanasovski, Trije tenorji in Classico, Orleki in Matjaž Javšnik ter Tony Cetinski.

Konec lanskega leta je vremenska ujma sicer precej poškodovala ruški Letni oder, na kamniti amfiteater se je namreč podrlo več dreves in uničilo nekatere zidove ter klopi.

K. Ši., Karmen Podlesnik Marčič (Televizija Slovenija)