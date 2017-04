Leto po smrti nova glasba Princea: "neslišani duhovni glas"

Izpolnili so njegovo željo in obšli velike založbe

19. april 2017 ob 09:32

Vancouver - MMC RTV SLO

Ob prihajajoči prvi obletnici Princeove smrti bo izšel EP Deliverance s šestimi še nikoli slišanimi pesmimi pokojnega glasbenika.

Kot so iz neodvisne vancouvrske založbe Rogue Music Alliance (RMA) sporočili skupaj z novico o prihajajoči izdaji, so pesmi nastale med letoma 2006 in 2008, v poslušanje pa so že ponudili naslovno: Deliverance. Nakup glasbe v digitalni obliki je vsaj za zdaj mogoče opraviti le v ZDA, od 2. junija pa bo na voljo tudi v obliki zgoščenke. Večina prihodkov od prodaje bo šla v sklad Princeove zapuščine.

Kot piše na spletni strani, poimenovani preprosto Prince Rogers Nelson, je Deliverance njegov "neslišani duhovni glas", pesmi je posnel skupaj z Ianom Boxillom, zvočnim tehnikom, ki je s Princeom sodeloval pri ploščah iz omenjenega obdobja, tudi 3121 in Planet Earth.

Po Princeovi smrti 21. aprila lani je Boxill dokončal aranžmaje, produkcijo in zmiksal pesmi, ki so se zdaj znašle na EP-ju. V izjavi za javnost je povedal, da se mu zdi, da gre za "aktualno izdajo glede na dogajanje po svetu in prvo obletnico smrti" in dodal: "Upam, da bo mnogim slišati Princea peti v uteho."

Želja pokojnega pevca, ki je v starosti 57 let podlegel prevelikemu odmerku protibolečinskih tablet, naj bi bila, da bi obšli velike založbe, zato so tako tudi storili. Pravzaprav so pesmi, kot so zapisali pri RMA-ju, nekakšen "protest proti nepravičnosti glasbene industrije".

Spodaj poslušajte pesem Deliverance.

A. K.