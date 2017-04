Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Keren Woodward in Sara Dallin sta večino svoje kariere delovali kot duo. Foto: Ellis Parrinder / uradna spletna stran skupine Bananarama Priljubljena dekliška skupina v 80. letih prejšnjega stoletja se vrača na odre v prvotni zasedbi. Foto: Allan Ballard / uradna spletna stran skupine Bananarama Sorodne novice Del The Kelly Family naslednje leto znova na odrih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Leto vrnitev - tudi Bananarama nazaj na odrih

Prvotne članice gredo na prvo skupno turnejo

24. april 2017 ob 13:02

London - MMC RTV SLO

Ena izmed največjih dekliških skupin v 80. letih prejšnjega stoletja Bananarama, ki je zakrivila uspešnice, kot so Venus, Shy Boy in Love In The First Degree, se vrača na glasbeno prizorišče.

Skupina se vrača v prvotni zasedbi. Zanimivo je, da se Sara Dallin, Siobhan Fahey in Keren Woodward nikoli niso odpravile na turnejo, saj je Faheyjeva skupino prej zapustila in leta 1988 ustanovila skupino Shakespears Sister. Dallinova, Faheyjeva in Woodwardova so pred kratkim zgladile svoje razlike in naznanile turnejo novembra in decembra po Veliki Britaniji, v sklopu katere so napovedale 15 koncertov.

Kmalu za tem, ko so napovedale vnovično združitev, se je spletna stran skupine sesula. "Zelo me je ganila ponovna združitev, ker se ni zgodila zaradi nobenega drugega razloga kot zaradi ljubezni do tega, kar smo rade počele, in zaradi ljubezni, ki jo gojimo ena do druge," je dejala Woodwardova v intervjuju za BBC Radio 2.

Dekleta so skupino ustanovila leta 1979 in jo poimenovale po dveh svojih velikih vzorih: skladbi Pyjamarama skupine Roxy Music in po televizijski seriji The Banana Splits. Prvi uspeh na lestvicah so doživele s singlom It Ain't What You Do, It's the Way You Do It, kjer so prispevale samo spremljevalne vokale za Fun Boy Three. Samostojni uspeh pa so dosegle s priredboReally Sayin' Somethin.

Prodale so več kot 40 milijonov izvodov albumov. Za razpad skupine je bila najbolj kriva Faheyjeva, ki je bila velika oboževalka The Smiths. Na neki točki ji ni bila všeč smer, v katero je zavila njena skupina, zato se je po poroki s članom skupine Eurythmics Davom Stewartom preselila v Los Angeles. Dallinova in Woodwardova sta našli zamenjavo. Faheyjevo je nasledila Jacquie O'Sullivan in z njo je skupina odšla na koncertne odre. V skupini je ostala tri leta, nato pa sta preostali članici nadaljevali svojo kariero kot duo.

"Najslabša odločitev, ki sva jo sprejeli po odhodu Siobhan, je bila, da sva šli na svetovno turnejo brez nje," je priznala Woodwardova. Članice legendarne skupine pa ne razmišljajo zgolj o novih nastopih, ampak tudi o odhodu v studio.

Vrnitev na odre so letos med drugim napovedali tudi člani skupine The Kelly Family (toda ne v popolni zasedbi).

K. K.