Letterman se vrača – vodil bo oddajo z gosti, ki ne potrebujejo predstavitve

Prva oddaja na Netflix prihaja 12. januarja

6. januar 2018 ob 17:57

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Legendarni voditelj pogovornih oddaj David Letterman se vrača iz pokoja. Vodil bo oddajo pod okriljem Netflixa, njegov prvi gost pa bo nekdanji ameriški predsednik Barack Obama.

Pod naslovom My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman (Moj naslednji gost ne potrebuje predstavitve z Davidom Lettermanom) se bo v prvi sezoni zvrstilo šest oddaj, v vsaki od njih pa bo Letterman gostil po enega slavnega gosta.

Gost v prvi oddaji, ki bo na ameriškem ponudniku spletnih videovsebin Netflix dostopna od 12. januarja dalje, bo bivši ameriški predsednik Barack Obama. Do konca prve sezone se bodo z Lettermanom družili še igralec George Clooney, raper Jay-Z, radijski voditelj Howard Stern, komičarka Tina Fey in mlada aktivistka ter Nobelova nagrajenka Malala Yousafzai.

Lettermanov intervju z Obamo bo obenem prvi televizijski pogovor nekdanjega ameriškega predsednika po njegovem odhodu iz Bele hiše. Od kar je zaključil svoj drugi predsedniški mandat, se je Obama namreč pojavil zgolj na radiu BBC, kjer ga je intervjuval princ Harry.

33 let, 3 oddaje in 6.028 epizod

Letterman je svojo bogato televizijsko pot zaključil leta 2015, saj je želel več časa nameniti družini. V 33 letih je v sklopu treh različnih pogovornih oddaj posnel kar 6.028 epizod, največjo priljubljenost in slavo pa mu je prinesel The Late Show with David Letterman, ki ga je legendarni 70-letnik vodil kar 22 let.

Njegovo vrnitev na sceno so pri Netflixu najavili avgusta lani, ko je Letterman podpisal pogodbo, ki mu bo prinesla 2 milijona dolarjev na epizodo. Letterman je takrat napol v šali dejal, da si v novi oddaji najbolj želi gostiti predsednika Donalda Trumpa in papeža Frančiška.

Netflix s produkcijo pogovorne oddaje sicer želi obogatiti svojo ponudbo in s tem še bolj konkurirati velikim televizijskim hišam. Lettermanove oddaje bodo dolge 60 minut, izhajale bodo mesečno, pogovori z gosti pa bodo potekali tako v studiu kot na drugih lokacijah.

Netflixov napovednik oddaje si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

M. Z.