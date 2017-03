Liam Gallagher: Jaz lahko vsako skladbo zapojem boljše kot Noel

Začetek Liamove samostojne kariere

20. marec 2017 ob 19:22

London - MMC RTV SLO

Liam in Noel Gallagher svojega odnosa kot kaže še vedno nista uspela zgladiti. Tokrat je Liam svojim sledilcem na Twitterju pojasnil, da je "veliko boljši od Noela."

Liam se odpravlja na samostojno turnejo in obljubil je, da bo vsak koncert začel s skladbo Don't Look Back in Anger, zaključil pa s skladbo Rocking Chair. Obe skladbi sta v originalu od zasedbe Oasis, napisal pa ju je Noel Gallagher ter pri obeh poskrbel tudi za vokale.

"Zdi se mi, da je prišel čas, da obe skladbi končno nekdo začne izvajati tako, kot je treba," je Liam zapisal na Twitterju. "Še nekaj za vse Noelove oboževalce: jaz lahko vsako pesem, ki jo je napisal, naredim večjo in boljšo kot on."

Vrsta žaljivk je bila nanizana potem ko je Liam razkril, da bo svojo prvo samostojno skladbo, ki bo del albuma As You Were, naslovil Not for Sale. Zvok plošče je opisal kot "ni niti kot Pink Floyd, niti kot Radiohead," še poroča The Guardian.

Čeprav je vedno trdil, da se na samostojno kariero ne bo podal nikoli, pa je avgusta 2016 vseeno podpisal pogodbo z Warner Music. Trenutno znani koncertni datumi so med drugim julija na festivalu Benicassim v Španiji ter na Lollapaloozi v Franciji.

Brata imata sicer težaven odnos že precej časa, leta 2009 pa sta v sklopu V Festivala nazadnje stala na odru z zasedbo Oasis. "Malce žalosten, a z velikim olajšanjem vam sporočam, da nocoj zapuščam skupino Oasis," je po naznanitvi odhoda iz skupine leta 2009 zapisal Noel in dodal še: "Ljudje lahko pišejo in govorijo, kar želijo, a žal z Liamom ne morem delati niti dneva več."

Skupino Oasis je leta 1991 skupaj s Paulom Arthursom, Paulom McGuiganom in Tonyjem McCarollom ustvaril Liam. Nedolgo po ustanovitvi se jim je pridružil še Noel, ki je kmalu postal pisec večine skladb. Skozi leta se je skupina precej spreminjala - v končni zasedbi so bili poleg obeh Gallagherjev še kitarist Colin Racher, basist Andy Bell in bobnar Chris Sharrock.

P. B.