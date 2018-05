Liam Gallagher prvič spoznal 21-letno hčer: "Tako je pač naneslo"

Ima štiri otroke s štirimi ženskami

24. maj 2018 ob 13:36

London - MMC RTV SLO

Član britanske skupine Oasis, Liam Gallagher, je prvič iz oči v oči srečal svojo 21-letno hčer Molly. Roker je sicer oče štirih otrok, a druge hčerke, šestletne Gemme, sploh še nikoli ni spoznal.

45-letni pevec in glasbenik je nedavno objavil fotografijo, posneto na torkovem koncertu Rolling Stonesov v Londonu. Na njej pozira skupaj s svojimi tremi otroki – 21-letno Molly, 19-letnim Lennonom in 17-letnim Genom, ki imajo vsak drugo mamo.

Gallagher ima namreč burno zasebno življenje. Leta 1997 se je poročil s Patsy Kensit, a slabo leto kasneje je Lisa Moorish rodila hčer Molly, ki je bila spočeta med njuno enonočno romanco v Los Angelesu junija leta 1997. Nato se je Gallagherju v zakonu s Kensitovo leta 1999 rodil sin Lennon. Leto dni kasneje je bilo njunega zakona konec, a Gallagher ni bil dolgo samski.

Leta 2001 je z glasbenico Nicole Appleton dobil sina Gena. Poročila sta se šele sedem let kasneje, a Liam ni mogel iz svoje kože in je bil znova nezvest. Leta 2010 se je zapletel v afero z newyorško novinarko Lizo Ghorbani, s katero je leta 2012 dobil hčer Gemmo. Z Nicole sta se leta 2014 ločila.

"Lepo je oblečena in obiskuje dobro šolo"

Gallagher ima še največ stikov s sinovoma, Molly, ki se preživlja kot manekenka, pa je pred dnevi srečal prvič. "Z njeno mamo se ne razumeva, zato nikoli ni naneslo, da bi srečal Molly. A dekle ni nič krivo, do nje nimam nobenih zamer. Dekle je dobro preskrbljeno. Lepo je oblečena, sita in obiskuje kakovostne šole. Kupil sem jima hišo in te stvari. Mislim, da ji je najbolje, če je le z mamo," je o njej povedal lani.

Z Molly bi se še kdaj družil, "če bi tako naneslo". Nima pa nikakršnih namenov, da bi v kratkem spoznal še drugo hčerko, Gemmo, ki živi čez lužo. "Tiste iz New Yorka nisem še spoznal, a njej in njeni mami želim vse najboljše. Če bosta kdaj kaj potrebovali, naj me le pokličeta," je izjavil februarja.

