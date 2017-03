Liam Payne in Cheryl sta dobila prvega otroka

Imena za prvorojenca še nista izbrala

26. marec 2017 ob 08:15

London - MMC RTV SLO

Britanska glasbenika Cheryl in Liam Payne sta potrdila, da se jima je 22. marca rodil sin, ki mu še nista izbrala imena, a "vseeno že osvaja srca mnogih."

"Neverjetno vesel sem, da je na svet prišel najin sin. To je trenutek, ki ga ne bom nikoli pozabil, in moj najljubši spomin," je 23-letnik zapisal ob fotografiji na Instagramu. "Občudujem njegovo mamo in to, kako močna je bila med celotno nosečnostjo. Zaradi nje so se mi uresničile sanje."

Dodal je, da s 33-letno pevko sina še nista poimenovala, a "deček že od trenutka, ko se je rodil, osvaja srca mnogih, tudi moje je."

Enako fotografijo je na svojem profilu delila tudi Cheryl ter dodala, da je deček ob rojstvu tehtal 3,4 kilograma.

Cheryl, prej znana kot Cheryl Cole (ta priimek je prevzela po prvem možu, nogometašu Ashleyju Colu, zdaj pa se piše Fernandez-Versini po drugem možu), in 23-letni Liam sta zvezo začela pred približno letom dni, spoznala pa sta se že 2010 na snemanju njenega šova, kamor je on prišel na avdicijo, preden je postal član ene najbolj priljubljenih fantovskih zasedb vseh časov.

"Imam najlepše dekle na svetu, poleg tega pa je še naravnost čudovita oseba," je Payne v začetku marca zaljubljeno dejal za britanski časopis. "O njej sem sanjal že, ko sem bil mlajši." Prav tako je dodal, da ga glasbenica vedno močno podpira. "Star sem šele 23 let in se moram še precej stvari naučiti, a je to vseeno zelo poseben čas v najinem razmerju."

A post shared by Liam Payne (@liampayne) on Mar 25, 2017 at 1:25pm PDT

P. B.