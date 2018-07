Libanon vabi turiste s policistkami v vročih hlačkah

Odločitev župana dviga prah

8. julij 2018 ob 12:35

Bejrut - MMC RTV SLO, Reuters

Župan libanonskega mesteca Broummana se je odločil za nekatere sporen način privabljanja turistov v mesto - za pomoč pri urejanju prometa je angažiral privlačne študentke in jih oblekel v črne vroče hlačke ter rdeče baretke.

Župan Pierre Achkar pravi, da ima ukrep dva cilja - prvi je krepitev turizma (predvsem zahodnih turistov), drugi pa je izboljšati podobo države.

"Ljudje se razvijajo. Danes boste srečali ministra, ki ne nosi kravate, in predsednike, ki prisegajo na kavbojke. Tudi mi smo hoteli biti pionirji. Nekega dne bodo vsi prometni policisti nosili kratke hlače. In kratke hlače, zlasti na ženskah, dajejo lepo podobo. Kažejo pravo podobo svobode žensk v naši državi," je pojasnil Achkar.

In še: "99 odstotkov turistov v Sredozemlju nosi kratke hlače. Mi v Libanonu si želimo spremeniti slabo podobo naše države v svetu."

Dekleta gledajo na službo pozitivno

Ackharjevo potezo kot pozitivno vidijo tudi dekleta, ki so se za službo prijavila.

"S tovrstnimi službami se dekleta spodbuja, da lahko - tako kot moški - delajo na katerem koli področju, dokler imajo spoštovanje do samih sebe in delajo z ljudmi, ki imajo spoštovanje do njih," je dejala 20-letna Samantha Saad, študentka prava, ki to poletje dela na broummanski prometni policiji.

"Kot v vsaki stvari so tudi tu negativni in pozitivni komentarji. Me običajno vzamemo pozitivne, kar pa se tiče slabih - če verjamemo v to, kar počnemo, nihče ne more spremeniti naših stališč z negativnim komentarjem. In če bi bilo to, kar počnemo, res narobe, tega ne bi še naprej počele," je še dodala Saadova.

Več svoboščin

Achkarova odločitev, da prometno policijo okrepi z mičnimi študentkami in jih usposobi kot neke vrste "poletno delovno silo", je sicer dvignila kar nekaj prahu. Na družbenih omrežjih je tako zaznati pritožbe glede taktike, da se policistke v seksi oprave obleče zgolj in samo, da bi privabljale turiste. Spet drugi pravijo, da je poteza seksistična, ker uniforme njihovih moških kolegov po drugi strani ostajajo enake.

Broummana, ki leži na gričku vzhodno od Bejruta, z razgledom na Sredozemsko morje, je s številnimi restavracijami, gozdom pinij in živahnim dogajanjem priljubljena turistična destinacija, zlasti v poletnih mesecih.

In čeprav Libanonke uživajo precej več svoboščin kot ženske v ostalem arabskem svetu, ima Libanon tudi enega najnižjih indeksov enakosti spolov - lani je pristal na komaj 137. mestu od 144 držav, tik pred Savdsko Arabijo.

K. S.