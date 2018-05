Lidl ponuja švicarskim kupcem lokalno pridelan kanabis

Trgovska veriga za prodajo izkorišča spremembo zakona

3. maj 2018 ob 19:39

Zürich - MMC RTV SLO

Nemška trgovska veriga Lidl je izkoristilo spremembo zakonodaje v Švici in v svojih tamkajšnjih poslovalnicah začela prodajati lokalno pridelan kanabis.

Lidl izdelek na svojih policah v Švici ponuja kot alternativo zvijanju tobaka. 1,5-gramski zavojček iz rastlin, vzgojenih pod lučjo, stane 17,99 švicarskih frankov (15 evrov), 3-gramski zavojček iz rastlin iz rastlinjaka pa 19,99 frankov (17 evrov).

Zavojčke prodajajo na blagajni, ob cigaretah in cigarah. Cena cigaret je dvakrat višja od tobaka za zvijanje.

Švica je leta 2011 spremenila svojo zakonodajo, da bi omogočila ljudem, starejšim od 18 let, dostop do medicinskega kanabisa. Švicarski kupci lahko tako zdaj kupujejo in uživajo kanabis, ki ne vsebuje več kot 1 odstotka tetrahidrokanabinola (THC), glavne psihoaktivne sestavine konoplje.

Lidlovi izdelki so zasnovani za učinek sproščanja in proti vnetjem, ne pa za omamljanje, piše Guardian.

Visoka vsebnost CBD-ja

Nemška veriga je sporočila, da njen dobavitelj, podjetje The Botanicals iz Thurgaua, prideluje kanabis v notranjih prostorih in v polavtomatskih rastlinjakih. "Proizvajalec prisega na trajnostno kmetijstvo in se povsem izogiba dodajanju kemikalij, sintetičnih ali genetsko spremenjenih substanc," so zapisali v izjavi.

Izdelek vsebuje veliko kanabidiola (CBD), nepsihoaktivne kemijske spojine v konoplji. "Zakonito pridelane vrste konoplje vsebujejo le majhne količine THC-ja in visok delež CBD-ja," so sporočili iz Lidla.

Švicarski davčni urad, ki pobira davke od prodaje izdelkov iz kanabisa, je v zadnjih dveh letih zaznal skokovit porast registriranih prodajalcev kanabisa. Lani so prodali za 82 milijonov evrov izdelkov iz kanabisa, v davčno blagajno pa se je od tega nakapljalo kar 20 milijonov.

K. S.