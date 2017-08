Liechtensteinski princ v Sloveniji - po Celju v Rogaško Slatino

Podarili so mu kelih princese Barbare Celjske

28. avgust 2017 ob 18:29

Celje - MMC RTV SLO, STA

Liechtensteinski princ Nikolaus von und zu Liechtenstein se z ženo princeso Margaretho mudi v Celju, kjer si je ogledal lepote mesta, med drugim je obiskal dvorano pod Celjskim stropom, kjer se je vpisal v knjigo častnih gostov.

Župan Celja Bojan Šrot je paru podaril kelih Barbare Celjske. Kot je ob tej priložnosti povedal Šrot, je bil današnji obisk poslovne in prijateljske narave. Gostu so povedali, da je Celje mesto z izjemno zgodovino, na katero so Celjani zelo ponosni: "Princu smo izrekli zahvalo za diplomatsko podporo ob osamosvojitvi Slovenije. Slovensko-liechtensteinski poslovni inštitut pa bo imel za svoje poslanstvo vzpostavitvi Deželo Celjsko kot most med Slovenijo in Alpsko makroregijo, ki je bila ustanovljena leta 2015. Verjamem, da bo inštitut dobro opravil svoje poslanstvo."

Princ je izrazil veselje, da je lahko obiskal Celje. "Tudi pri kosilu smo spregovorili o zgodovini tega mesta in poiskali skupne povezave med našima državama. Vesel sem, da sem dobil to darilo, ki ga bom predal v oskrbo svoji ženi. Spominjalo nas bo na ta dogodek, predvsem pa se bova vsakič, ko ga bova pogledala, spomnila, da vas morava spet obiskati," pravi princ. Dodal je še, da v Liechtensteinu gledajo na Slovenijo kot zelo pomembno igralko znotraj EU-ja in da si želi ohraniti te odnose.

Slovensko-liechtensteinsko sodelovanje

Sledil je ogled tudi Knežjega dvora in Starega gradu, nato pa se je princ odpravil v Rogaško Slatino, kjer bo na slovesni prireditvi v Grand hotelu Rogaška uradno odprl pred kratkim ustanovljeni Slovensko-lihtenštajnski poslovni inštitut.

Velik pomen - tudi za njihovo združenje - obisku pripisujejo tudi v Združenju slovensko-lihtenštajnskega prijateljstva. Obenem na svoji spletni strani poudarjajo, da je namen obiska krepitev medsebojnega vsestranskega sodelovanja v regiji, prijateljstva in utrjevanja mednarodno vpetih pozicij regije.

Poslovni inštitut med državama bi po njihovem prepričanju "prinesel v regijo nove poslovne in politične partnerje in priložnosti" in "navdihoval naš poslovni in politični svet ter regijo z dobrimi poslovnimi in družbenimi praksami".

Princ bo obisk končal v torek, ko si bo med drugim ogledal lokalni podjetniški inkubator Vrelec v Rogaški Slatini, kjer se že kažejo rezultati Slovensko-lihtenštajnskega poslovnega inštituta.

D. S.