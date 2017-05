Ligety se bo na olimpijske igre pripravljal kot novopečeni očka

Z Mio sta se poročila julija leta 2015

23. maj 2017 ob 11:31

Park City - MMC RTV SLO

Ameriški alpski smučar Ted Ligety in njegova žena Mia bosta julija praznovala drugo obletnico poroke, a takrat ne bosta več sama, saj se jima bo pridružil nov član.

33-letni Ligety je namreč na družbenih omrežjih objavil fotografijo z jadrnice, na kateri pozirata z visoko nosečo ženo. Mediji so izbrskali, da ima 32-letnica, ki ima diplomo iz medijskih študij in komunikologije, s Tedom pa živita v Park Cityju, rok v mesecu juliju.

Konec aprila je dvakratni olimpijski zmagovalec (v alpski kombinaciji leta 2006 in veleslalomu leta 2014) in štirikratni svetovni prvak v pogovoru za ameriško televizijo KUTV dejal, da se mu zdi dejstvo, da bo kmalu postal oče, "precej surrealistično". "Težko si sam sebe predstavljam v tej vlogi, a mislim, da noben novopečeni očka ne ve, kaj ga čaka, dokler otrok dejansko ne pride na svet in ga primeš v svoje naročje." Ted in Mia sta se poročila 26. julija leta 2015 v domačem Park Cityju v Utahu.

Ligety si je lani poškodoval koleno, zato je januarja moral na operacijo. Pred nekaj tedni se je v Deer Valleyju znova postavil na smuči in dejal, da je "čudovito spet smučati, še posebej brez bolečin". Močno se veseli tudi olimpijskih iger prihodnje leto.

A. P. J.