Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Lignje lahko pripravimo tudi s paradižnikom. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Lignji s paradižnikom

Ideja za lahek obrok

12. februar 2018 ob 11:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag manjših lignjev, velika pločevinka pelatov (80 dag), 1 dl suhega belega vina, 2 čebuli, 2 stroka česna, olivno olje, peteršilj, rožmarin, drobtine, sol.

Lignje očistimo, oplaknemo in narežemo na centimeter široke trakove. Segrejemo malo olivnega olja in popražimo na kolesca narezano čebulo.

Dodamo lignje, začinimo s soljo in rožmarinom ter na srednjem ognju dušimo deset minut. Zalijemo z vinom. Ko večina vina izpari, dodamo nasekljane pelate in sesekljan česen. Pokrijemo in dušimo še 20 minut. Omako zgostimo z žličko ali dvema drobtin. Odstavimo, potresemo s peteršiljem, nato pa postrežemo.