Lignji z olivami v solati

Slastno poletno kosilo

27. avgust 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag očiščenih lignjev, dve rdeči čebuli, 20 dag stebelne zelene, 10 dag velikih oliv, strok česna, limona, 0,5 dl belega vinskega kisa, dva lovorjeva lista, peteršilj, olivno olje, sol, poper v zrnu.

Lignje očistimo. Česen narežemo na lističe, čebulo na osmine. Zeleno narežemo na koščke.

V kozico damo približno štiri decilitre vode. Dodamo čebulo, česen, lovor, zeleno, kis in nekaj zrnc popra. Zavremo in kmalu odstavimo.

Lignje z vseh strani popražimo na malo olja ali pa jih spečemo na žaru. Nato jih solimo, stresemo v skledo in prelijemo z zelenjavo. Potresemo s peteršiljem, dosolimo in zmešamo. Ohladimo. Preden postrežemo dodamo narezano limono in olive.