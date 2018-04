Lily Allen, Liam Gallagher in njun vroč polet na Japonsko

Pevka naj bi vse razkrila v prihajajoči knjigi spominov

15. april 2018 ob 16:15

London - MMC RTV SLO

Lily Allen bo v knjigi spominov razkrila pikantne podrobnosti intimnega, z alkoholom podprtega srečanja, ki ga je imela pevka z Liamom Gallagherjem med poletom na Japonsko.

32-letna Allen in 45-letni Gallagher naj bi spolno občevala med 11-urnim poletom leta 2009, ko sta bila oba na poti na Fuji rock festival, kjer sta nastopala.

Kot poroča The Sun, sta britanska pevca pred poletom najprej nazdravljala s šampanjcem v VIP-salonu letališča Heathrow, nato pa s pitjem nadaljevala v prvem razredu letala Virgin Atlantic.

Ko sta s pitja prešla na bolj mesene užitke, naj bi ju posadka večkrat opozorila, naj prenehata s početjem.

Allenova naj bi vse podrobnosti zdaj razkrila v knjigi My Thoughts Exactly, ki naj bi izšla še letos.

"Lilyjin agent, ki je prvi osnutek knjige že prebral, se baha, da se pevka nič ni zadrževala," je povedal dobro obveščeni vir za britanske medije. "Vsi, ki so osnutek prebrali, so bili popolnoma osupli, saj je zadeva prava bomba."

"Neprijetno" srečanje z Nicole

Allenova naj bi v knjigi opisala tudi neprijetno poznejše srečanje z Liamom in njegovo tedanjo ženo Nicole Appleton.

"Bilo je precej kmalu po dotičnem poletu, o katerem je v popkrogih krožilo kar nekaj govoric. Lily je pristopila k Liamu in Nicole ter začela kramljati, a Nicole ni bila prav nič srečna, saj je tudi sama slišala za govorice, ki so sprožile kar nekaj napetosti med njo in Liamom," je še povedal vir.

Nekdanji pevec skupine Oasis se je z nekdanjo članico skupine All Saints poročil leta 2008, v zakonu pa se jima je rodil en sin. Ločila sta se leta 2014. Gallagher ima še enega sina iz prvega zakona s Patsy Kensit in dve hčerki s priložnostnih srečanj, ki pa jih nikdar ni spoznal. Zadnjih pet let je rocker v zvezi s svojo publicistko Debbie Gwyther.

Allenova je od leta 2011 poročena z dekoraterjem Samom Cooperjem, s katerim ima dve hčerki.

K. S.