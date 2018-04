Limuzinski razred A premierno v Pekingu

Mercedes-Benz razred A L

25. april 2018 ob 06:47

Peking - MMC RTV SLO

Mercedes je v Pekingu predstavil limuzinsko izvedbo novega razreda z oznako razred A L sedan, ki bo namenjena kitajskemu trgu in bo tam tudi nastajala. K nam bo v krajši in nekoliko prirejeni izvedbi prispela prihodnje leto.

Mercedes je pokazal limuzinski razred A L na Kitajskem, ki predstavlja največji posamezni trg za to znamko. Gre za novi razred A z limuzinskim zadkom in daljšo medosno razdaljo, ki so ga razvili na Kitajskem posebej za kitajski trg. Njegova medosna razdalja meri 2.789 milimetrov oziroma 60 milimetrov več kot pri kombilimuzini, kar prinaša več prostora za potnike v drugi vrsti. Skupna dolžina avtomobila znaša 4.609 milimetrov, njegov prtljažnik pa meri 420 litrov.

Pri nas brez "L"

Nova limuzina bo na Kitajskem na prodaj v drugi polovici letošnjega leta. V Združenih državah Amerike bo na voljo to jesen, v Evropi pa prihodnje leto. Na Kitajskem in čez lužo bodo dočakali le limuzinsko različico, ki se bo, s krajšo in medosno razdaljo in brez oznake L, v Evropi pridružila kombilimuzini. Slednja bo k nam prispela prihodnji mesec.

Mercedes je lani na Kitajskem prodal rekordnih 590 tisoč vozil, od katerih je bilo približno 73 odstotkov proizvedenih v tovarni Beijing Benz Automotive, ki jo Daimler z lokalnim partnerjem BAIC postavil v Pekingu in je največja Daimlerjeva tovarna za osebna vozila na svetu. Februarja sta Daimler in BAIC objavila, da bosta investirala 1,5 milijarde evrov za širitev proizvodnje Mercedesovih modelov na Kitajskem.

Martin Macarol