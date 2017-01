Lindsay Lohan obiskala turškega predsednika Erdogana

Spoznala je tudi Bano Alabed

28. januar 2017 ob 14:41

Ankara - MMC RTV SLO/STA

Turški predsednik je v petek sprejel ameriško igralko Lindsay Lohan in sedemletno sirsko deklico Bano Alabed, ki je srečanje dokumentirala tudi na družbenem omrežju Twitter.

Lindsay Lohan je v Turčiji že zadnjih nekaj dni, s turškim predsednikom in deklico pa se je srečala v Ankari.

V posnetku, ki ga je deklica delila na Twitterju, ameriška igralka pravi, da želi vsem, ki trpijo v Siriji in Alepu, vse dobro. Beguncem je želela sporočiti, da jih podpira ter da naj vztrajajo in ostanejo močni kot Bana.

7-letna Bana je postala znana, ko je opise bombardiranja objavljala na Twitterju, z Erdoganom pa se je prvič srečala decembra lani, malo po evakuaciji iz Alepa. Poleg ogromno pohval je bila deležna tudi vala kritik, saj ji je pri pisanju tvitov sprva pomagala mati Fatemah.

Za pomoč prosi Trumpa

Deklica je na svojem profilu nedavno objavila pismo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, kjer ga prosi, naj pomaga Siriji. "Morate kaj storiti za otroke iz Sirije, saj so takšni kot vaši otroci in si zaslužijo mir," je le ena izmed prošenj, ki jih ima za novega predsednika ZDA.

Lohanova podpira Turčijo

Igralka je v preteklosti že izkazala močno podporo Turčiji, ki gosti približno tri milijone sirskih beguncev, septembra lani pa je begunce tudi obiskala.

Pred časom je sprožila namigovanja, da se je spreobrnila v muslimansko vero. 30-letna zvezdnica, ki že nekaj let tabloide bolj kot zaradi svojih vlog polni z javnimi izpadi in obiski sodišča, je izbrisala vse objave na Instagramu, pustila je le profilno fotografijo, svoj opis na tem družbenem omrežju pa spremenila v "Aleikum salam."

Ta pozdrav v arabščini pomeni "mir s teboj". Mnogo muslimanov je zato sklepalo, da se je Lohanova spreobrnila v islam, na Twitterju pa je bilo mogoče prebrati: "Če je to res, hvaljen Alah. Bog ji je pokazal pravo pot."

Meeting with my friends @rt_erdogan, Emine and @lindsaylohan to support the people of Syria.I am searching the rights of the Syrian children pic.twitter.com/dwQhqMO6zN