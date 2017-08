Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Lindsey Vonn in Tiger Woods sta v času trajanja njunega dveletnega razmerja veljala za enega najbolj vročih športnih parov: a, kot je smučarka povedala po njunem razhodu, je bila prav pretirana medijska pozornost tista, zaradi katere se je njuna ljubezen klavrno končala. Foto: Reuters Lindsey Vonn je od lani v zvezi s trenerjem ameriškega nogometa Kenanom Smithom, pred tem pa se je šušljalo o njeni romanci z voznikom formule 1 Lewisom Hamiltonom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lindsey Vonn po kraji golih slik, tudi Woodsa, hekerjem napoveduje boj

"Podel vdor v zasebnost"

22. avgust 2017 ob 08:17,

zadnji poseg: 22. avgust 2017 ob 08:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Žrtve hekerskih vdorov v telefone niso le igralke in poppevke, ampak tudi športnice: zdaj so se nepridipravi spravili na Lindsey Vonn in javno objavili nekaj kočljivih fotografij iz njenega arhiva.

Ameriška smučarska šampionka - z njenega osebnega mobilnika so hekerji ukradli intimne fotografije, nekatere izmed njih je posnela z nekdanjim fantom, zaradi burnega zasebnega življenja že nekaj časa razvpitim igralcem golfa Tigerjem Woodsom, oziroma so bile najverjetneje namenjene njemu - pravi, da jo je vdor v njeno zasebnost sicer pretresel, se bo pa z vsemi silami borila, da bo pravici zadoščeno.

Izzivalni položaji gole Lindsey

Po poročanju TMZ-ja naj bi bil med za opravljive spletne strani bolj "zanimivimi" posnetki goli selfi, ki ga je Vonnovi poslal Woods in na katerem razkazuje svoje mednožje, na medmrežju pa se je znašlo še več kot 20 fotografij, na katerih je gola Vonnova - na najbolj "sočnih" izmed njih, ki jih je iz različnih zornih kotov posnela ob pomoči ogledala, ima na sebi le superge, pozira pa v različnih izzivalnih položajih.

"Ukrasti in nezakonito objaviti zasebne intimne fotografije kogar koli je nezaslišan in podel vdor v zasebnost," so v izjavi za tabloid People povedali zastopniki 32-letne smučarske prvakinje in dobitnice več olimpijskih medalj, dodali so, da bo Lindsey svoje pravice in interese ščitila in uveljavljala na sodišču, saj je prepričana, da bi posamezniki, ki so ukradli njene zasebne fotografije, pa tudi spletne strani, ki spodbujajo takšno prezira vredno vedenje, morali biti preganjani in za svoje početje odslužiti kar najhujše kazni.

Tudi Tiger bi tožil

Omenjene fotografije so nastale pred časom, ko sta bila, kot že omenjeno, z Woodsom par (leta 2015 sta se razšla), ki se je še nekaj let prej znašel sredi ločitvenega škandala: na dan je prišlo več podrobnosti o njegovih skokih čez plot in obiskih pri prostitutkah, o katerih njegova takratna žena, švedska manekenka Elin Nordegren, s katero ima dva otroka, menda ni vedela nič. Ločila sta se leta 2010.

Pred kratkim se je 41-letni (nekdanji) vrhunski golfist znašel v težavah zaradi vožnje pod vplivom alkohola in mamil, policisti so ga zasačili, medtem ko je spal v prižganem avtomobilu. Tudi on je zaradi objave fotografij iz arhiva Vonnove napovedal tožbo proti strani s pornografsko vsebino Celeb Jihad - objavili so tudi gole slike Miley Cyrus, Kristen Stewart in Katharine McPhee, vse njihove žrtve imajo malce zamegljene obraze, a jih pozorno oko kljub temu lahko prepozna -, če ne bodo po hitrem postopku odstranili njegove gole podobe s spleta.

Lindsey Vonn se od lani sestaja z nekdanjim pomočnikom trenerja ekipe ameriškega nogometa Los Angeles Rams, Kenanom Smithom. Trenutno okreva po operaciji zaradi poškodbe na treningu novembra lani, ko si je zlomila roko.

A. K.