Lindsey Vonn si je s košarico Trumpu nakopala srd Američanov

V Pjongčangu bo naskakovala drugo zlato medaljo

7. december 2017 ob 10:47

St. Moritz - MMC RTV SLO

Kljub temu, da v ZDA vlada izrazito protitrumpovsko vzdušje, pa je kar nekaj ameriških domoljubov ogorčenih nad izjavo Lindsey Vonn, da na prihajajočih olimpijskih igrah ne bo zastopala predsednika Trumpa, ampak Američane.

33-letna Vonnova, nikdar znana po političnem udejstvovanju, je zadnja v vrsti ameriških športnikov, ki so se izrekli proti Donaldu Trumpu.

"Zelo resno jemljem olimpijske igre, kaj pomenijo in kaj predstavljajo, kaj pomeni, da na otvoritveni slovesnosti hodiš pod ameriško zastavo," je razložila za CNN. "Želim si dobro predstavljati našo državo. In mislim, da trenutno v naši vladi ni veliko ljudi, ki počnejo to."

Trump se je letos zapletel v rasistično obarvan spor z ligo NFL (ameriški nogomet) in z nekaterimi košarkarskimi zvezdniki iz lige NBA potem, ko je silovito napadel ugledne športnike, ker so v znak protesta proti nasilju nad temnopoltimi pokleknili med himno in so zavrnili povabilo v Belo hišo.



Povabilo v Belo hišo bi zavrnila

Tudi Vonnova pravi, da če bo v Pjongčangu osvojila zlato medaljo, ne bo sprejela tradicionalnega vabila olimpijcem v Belo hišo. "Absolutno ne. Ne. Ampak moram najprej zmagati, da bi bila povabljena. Ne, v bistvu mislim, da so povabljeni vsi člani ameriške olimpijske reprezentance, tako, da ne, ne bom šla," je bila jasna najuspešnejša ameriška smučarka vseh časov, ki pa na olimpijskih igrah ni imela največ sreče.

Zmagovalka 77 tekem za svetovni pokal (do rekorda Ingemarja Stenmarka ji manjka samo še devet zmag) ima "samo" eno zlato olimpijsko medaljo (smukaško iz Vancouvra 2010) in bron, prav tako iz Vancouvra. Na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 zaradi poškodbe kolena ni tekmovala, tudi sicer pa je imela v svoji bogati karieri obilico smole s poškodbami.

Kljub temu pa je Vonnova na večni lestvici še aktivnih smučark daleč pred vsemi (sledi ji rojakinja Mikaela Shiffrin, ki ima pri rosnih 22 letih že 33 zmag) in je s tremi milijoni dolarjev tudi ena najbolje plačanih zimskih športnikov.

Plaz kritik na račun Vonnove

Izjave Vonnove so, morda presenetljivo, naletele na kar nekaj kritik s strani njenih (konservativnejših) navijačev. Tako se je na njenem Facebooku vsul plaz obsojujočih komentarjev, ki smučarki očitajo mešanje športa s politiko in drezanja v teme, ki da se je ne tičejo.

"Torej boš smučala za ZDA, ne pa za njihovega predsednika??? Sramota si in ne bom navijala zate! Kaj še sledi? Boš rekla, da nameravaš poklekniti, če zmagaš? Preboli že, občutljiva mimoza, AMERIKA je izvolila predsednika Trumpa in vi elitistični "športniki" tega ne boste spremenili," je zapisala ena od sledilk Vonnove.

Spet drugi: "Videl tvoje komentarje, da ne boš obiskala Bele hiše. Ne vem, zakaj moraš politizirati zadeve. Samo smučarka si, ne pa intelektualka. #velikorazočaranje."

"Morala si žokati v politiko. V meni si izgubila najmanj enega navijača. O rekordu si začela govoriti, kot da bi že bil tvoj. To si uničila in so samo še neuresničljiv sen. Če ti bo že uspelo priti do olimpijskih, bo Mikaela odbrzela mimo tebe. Nikdar ne bi smela odpreti svojih ust. Adijo," je zapisal tretji.

Še ena (nekdanja) navijačica pa takole: "Ga. Vonn, bodisi se precej previsoko cenite, bodisi pa niste pretirano bistri. Karkoli že je, vaše izjave o našem predsedniku so žaljive. Držite se vašega področja in se ne vtikajte v politiko. Zase pa že vem, da vas ne bom več podpirala."

Vonnova sicer v novo sezono ni vstopila najuspešnejše - v Lake Louise, ki velja za "njen" poligon, je konec tedna dvakrat odstopila, še najuspešnejša pa je bila na drugem smuku s komaj 12. mestom.

K. S.