Lindsey Vonn svojega valentina išče na družbenih omrežjih

Smučarka pozabila na praznik zaljubljenih

14. februar 2018 ob 17:13

Pjongčang - MMC RTV SLO

Alpska smučarka Lindsey Vonn, ki je na olimpijskih igrah v Pjongčangu ena glavnih favoritinj za medalje, je v sklopu praznika zaljubljenih svojega spremljevalca iskala kar na družbenih omrežjih.

Svojo ponudbo je objavila na družbenem omrežju Twitter, kjer je zapisala, da je letos pozabila na valentinovo. "Kot kaže, je valentinovo ... Čisto sem pozabila, saj sem na olimpijskih igrah in sem samska. Je še kdo samski in bi bil moj valentin?" je zapisala in objavo pospremila s ključnikom #vrednoposkusiti.

Čeprav ni natančno opisala, kaj/koga točno išče, pa je oboževalcem vseeno nakazala, da bi bila morda pripravljena na novo romantično zvezo. Takoj je dobila goro ponudb tistih, ki bi si želeli z njo preživeti letošnji praznik zaljubljenih. "Bog, prosim dopusti, da sem to jaz," je zapisal eden izmed uporabnikov, nekateri pa so ji za spremljevalce ponujali domače živali. Športnica se je na mnogo odgovorov odzvala in s tem veliko oboževalcem polepšala dan.

Vonnova v zadnjem času ni imela pretirane sreče v ljubezni – pred leti je bila v razmerju s profesionalnim golfistom Tigerjem Woodsom, potem se je kazalo, da je srečna s Kenanom Smithom, a se je po letu dni zveze tudi z njim razšla zaradi natrpanih urnikov.

33-letna Američanka, ki je v svetovnem pokalu zbrala že neverjetnih 81 zmag, je ob prihodu v Pjongčang v solzah dejala, da bo na letošnjih olimpijskih igrah zmagala za dedka, ki se je boril v korejski vojni in je umrl prejšnji mesec. Smučarka je večkrat poudarila, kako zelo pomemben je bil v njenem življenju.

So apparently it’s Valentine’s Day....I forgot all about it because I’m at the #Olympics and I’m single. Anyone else out there single and want to be my valentine?#worthashot