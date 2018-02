Lindsey Vonn v joku: Zmagala bom za dedka, ki se je boril v korejski vojni

Ima eno zlato in eno bronasto olimpijsko medaljo

9. februar 2018 ob 10:23

Pjongčang - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriško smučarsko zvezdnico Lindsey Vonn so med novinarsko konferenco v Pjongčangu premagale solze, ko so jo vprašali o dedku, ki je umrl januarja letos in se je boril tudi v korejski vojni.

88-letni Don Kildow je umrl prejšnji mesec, Lindsey Vonn pa je večkrat govorila o tem, kako pomemben je bil v njenem življenju. Kildow se je v korejski vojni, ki je trajala med letoma 1950 in 1953, boril v ameriški uniformi na strani Južne Koreje. Severnim Korejcem sta pomagali Sovjetska zveza in Kitajska.

33-letna Američanka, ki je v svetovnem pokalu zbrala že neverjetnih 81 zmag, so v Pjongčangu vprašali, kako se zdaj, ko je prišla v Južno Korejo, spominja dedka. Planila je v jok in dejala: "Težko je, zelo težko. Želim si, da ga ne bi omenili. Nemogoče je, da ne bi jokala. Tako močno si želim, da bi dobro nastopila in se s tem poklonila njemu. Močno ga pogrešam, bil je pomemben človek v mojem življenju in zelo sem si želela, da bi me lahko še videl tekmovati tukaj. A vem, da mi bo pomagal in zmagala bom zanj."

Vonnova je prejšnje olimpijske igre v Sočiju zaradi poškodbe izpustila, z iger v Vancouvru leta 2010 pa ima zlato v smuku in bron v superveleslalomu.

Na druženju z novinarji ji je družbo delala psička Lucy.

