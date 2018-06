Lindsey Vonn znova srečno zaljubljena

Njen novi izbranec je 29-letni igralec hokeja v ligi NHL

7. junij 2018 ob 16:22

Nashville - MMC RTV SLO

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je prvič v javnosti pokazala svojo novo ljubezen. Gre za 29-letnega hokejista P. K. Subbana, s katerim sta z roko v roki obiskala podelitev kantriglasbenih nagrad v Nashvillu.

33-letna olimpijska prvakinja in 29-letni hokejist, ki v ligi NHL brani barve Nashville Predators, sta svojo zvezo potrdila pred fotografskimi objektivi, ki so stali ob rdeči preprogi prej omenjene podelitve nagrad.

"Sta v začetni fazi svojega razmerja in preprosto ne moreta drug brez drugega," je dejal vir za revijo People. "Na rdeči preprogi sta se ves čas držala za roke, in ko se nista, je imel Subban svojo roko na njenem hrbtu, medtem ko ga je Vonnova lepo gledala," je še dodal vir.

Vonnova je na prireditvi najavila nastop skupine Backstreet Boys, ki so predstavili svoj novi singel Don't Go Breaking My Heart. "Ko ste slavni, ljudje vedno poskušajo ugotoviti, s kom se sestajaš ... Ali kdo ve, s kom sem jaz," je vprašala v nagovoru in dodala: "Zdaj bom položila vse karte na mizo in priznala, kdo ima v resnici moje srce. In ga je imel od mojega desetega leta naprej ... To so Backstreet Boys."

A športni blog TerezOwens.com je prvi pisal o novem zvezdniškem parčku že aprila. Takrat so delili zgodbo na Instagramu, ki jo je objavila Vonnova na tekmi Predatorjev. Novinar Justin Beasley pa je konec aprila tvitnil fotografijo Vonnove na še neki tekmi Predatorjev, kjer je domnevno podpirala Subbanova.

Pred Subbanom je bila smučarka v razmerju s trenerjem ameriškega nogometa Kenanom Smithom, s katerim sta se razšla novembra lani. Še pred tem pa se je skoraj tri leta sestajala s Tigrom Woodsom, preden se je razšla z njim leta 2015.

K. K.