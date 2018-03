Lisa Bonet: Bill Cosby je vedno oddajal zlobno energijo

Za spolna nadlegovanja ni vedela

10. marec 2018 ob 12:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Lisa Bonet, ki je v seriji The Cosby Show upodabljala Denise Huxtable, je spregovorila o času, ki ga je na snemanju preživela z Billom Cosbyjem.

Pojasnjuje, da na njene spomine ni nihče vplival in da so točno takšni, kot so se stvari tudi dogajale. "Sicer takrat nisem vedela ničesar specifičnega o njegovih dejanjih ... Bila pa je določena energija, ki je bila zlobna. In to je težko zatreti."

50-letna igralka je poudarila, da je okrog televizijskega očeta vedno čutila negativno energijo. "Če pa bi lahko razkrila še kaj več in bolj konkretnega, bi se to zgodilo že dolgo predtem, saj takšna sem. Verjamem, da nas resnica lahko osvobodi."

Billa Cosbyja je več kot 50 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja, ki naj bi se zgodilo pred desetletji, a je igralec vztrajno vse zanikal. Osrednje ime je bila Andrea Constrand, ki je vložila tožbo, a porota se je znašla na mrtvi točki, zaradi česar ga sodišče na koncu ni obtožilo ničesar.

Bila je zgrožena

Cosby je ob končni odločitvi sodnika deloval pomirjen in skoraj osupel. Nekaj časa je ostal na stolu nepremičen, nato pa je sodno dvorano brez besed zapustil. Bonetova je v pogovoru za PORTEREdit v komentarju na sojenje povedala zgolj to, da bo po neuspešni obtožbi tok dogodkov prepustila karmi in pravici.

Potem ko so se na Cosbyja zvalile obtožbe, je dogajanje komentirala Lisina hčerka Zoë Kravitz, ki je pojasnila, da je bila njena mati ob novicah šokirana. "Tudi z mano o tem noče govoriti. Poskuša se popolnoma umakniti, saj je ravno tako zgrožena in zaskrbljena kot vsi drugi. Tudi zanjo je to vse popolnoma novo, zdi se mi, da prej ni vedela ničesar."

P. B.