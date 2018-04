LJFW 2018: Eleganten minimalizem, cvetlični motivi in številni modni blogerji

Na letošnjem Ljubljanskem tednu mode svoje kreacije predstavljajo zelo raznoliki oblikovalci

6. april 2018 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav se na prvi pogled zdi, da v majhni Sloveniji ni prostora za velike modne legende, pa tudi za velike modne navdušence ne, je letošnji Ljubljanski teden mode znova dokazal nasprotno.

Na modni brvi, na kateri so slovenski oblikovalci ob pomoči Hrvatov, Srbov, Makedoncev in Madžarov uprizorili modni dogodek leta, je kraljevala Maja Štamol, med obiskovalci pa je bilo mogoče opaziti slovenske modne blogerje, blogerje in še enkrat … blogerje.

Drugi dan od glamuroznih treh dni visoke mode je odprla kolekcija madžarske modne hiše Maison Marquise. Da je kolekcija presenetila, ni mogoče trditi, saj so ženstveni kroji in enobarvni kosi, ki manekenke ovijajo v tople, a močne odtenke, v njihovih kolekcijah nekaj popolnoma običajnega. Tudi tokrat so jih oblekli v zeleno in nebeško modre kose z rdečimi detajli. Madžari so korak naprej naredili v vzorcih. Kraljevali so cvetlični motivi in zimzelen črtast vzorec. Že v prvi modni predstavi pa je po brvi zakorakala slovenska pevka in harfistka Raiven, ki je ni bilo mogoče spregledati.

Naslednja se je predstavila srbska oblikovalka Dušica Županjac s kolekcijo hiše PRiK, ki jo tudi sama rada opiše s pridevniki brezčasna, moderna in inovativna. Ena najbolj perspektivnih srbskih oblikovalk je v Ljubljani postregla s pastelnimi bež in nežnimi rožnatimi odtenki, pa tudi brezčasni črni se ni mogla odpovedati. V pasu prilegajoče se kreacije so pogosto dopolnjevale tudi oblikovalkine zaščitne črne pentlje.

Tretja se je predstavila slovenska modna oblikovalka Ana Jelinič, ki se, kot je videti, v svojih kreacijah vsako leto osredotoči na posebno podrobnost, ki ji posveti celotno kolekcijo. Če so bili leta 2015 to številni ananasi, leta 2016 strogi dizajni v pastelno rožnati, sivi in črni barvi, leta 2017 pa morski motivi v beli in mornarsko modri, je letos oblikovalka presenetila z motivom rož in visečimi detajli. Sinoči pa si je dovolila tudi to, da so manekenke v njenih kreacijah po brvi stopale v čevljih brez pet.

Ključnega pomena je povezovanje

Odgovorni organizator letošnjega dogodka je Zavod Zvereene, direktorica Melinda Rebrek pa je z nami spregovorila tudi o tem, kako pomembno je, da se slovensko modno prizorišče povezuje z državami nekdanje Jugoslavije. Med predstavljenimi oblikovalci zraven slovenskih namreč prevladujejo Balkanci. "Povezovanje je naš prvotni namen že od samega začetka, saj je slovenski trg tudi na področju mode zelo majhen. Povezovanje s širšo regijo je zato ključnega pomena, saj se z njim razširi trg, pa tudi obzorja slovenskih oblikovalcev," je poudarila Rebrekova in dodala, da so takšni dogodki edinstvena priložnost, na katerih lahko Slovenci dokažemo, da je slovenska moda zanimiva in kakovostna.

V prvem sklopu včerajšnjih revij je bilo skoraj tako kot vsaka izmed predstavljenih kolekcij zanimivo občinstvo Ljubljanskega tedna mode. Med modnimi navdušenci je bilo namreč mogoče opaziti predvsem mlada dekleta, ki na tednu mode iščejo navdih za svoje spletne modne strani. Znano je, da je postalo ustvarjanje spletnih modnih blogov v zadnjem času zelo priljubljeno in pomembno. O tem smo govorili s številnimi mladimi blogerji, ki jih je navdušila predvsem zadnja kolekcija prvega sklopa – kreacije hrvaških modnih sester Morane Saračević in Martine Čičko Karapetrić. Pravljična kolekcija je temeljila na nežnosti in ohlapnih dizajnih s cvetličnimi nadrobnostmi.

Zakaj je bilo občinstvo tako mlado, nam je pojasnila Rebrekova, ki je dejala, da si modne revije v Sloveniji navadno ogledajo končni kupci. To so pogosto študenti oblikovanja in tako imenovani blogerji. "Res pa je, da je od revije do revije občinstvo drugačno, skratka – mešano. Sklope revij namreč oblikujemo tako, da se med seboj razlikujejo," je še dodala in pojasnila, da na zadnji dan tedne mode pričakujejo malce drugačno, verjetno starostno zrelejše občinstvo.

V drugem delu je postalo občinstvo bolj raznoliko

Mešanje več različnih generacij modnih navdušencev je bilo zaznati že ob začetku drugega sklopa včerajšnjega modnega spektakla. Predstavila se je namreč Maja Štamol. Modo Štamolove je zares mogoče opisati kot uglajeno, aktivno, sodobno in strastno ter najpomembneje – primerno za vse generacije. Tega na reviji ni bilo mogoče zanikati. Univerzalnost kosov, ki so prepojeni s kančkom navihanosti in sodobnosti, je Štamolova uspešno predstavila s pevskim spektaklom mlade ustvarjalke Astrid Kljun, ki je kolekcijo spremljala kar na modni brvi. Eleganten minimalizem pa je s tekom po modni brvi začinila tudi Štamolova.

V tretjem sklopu so se zvrstile še kreacije makedonskega Ludusa, Renate Bedene, Davida Bacalija in hrvaške Mateyaneire. Bedenejova svoje kreacije pogosto zasnuje zelo raznoliko. Sama pravi, da se včasih več pozornosti nameni barvam, drugič obliki, pa tudi pri izbiri materialov je vedno pripravljena tvegati. Enkrat z volno, drugič s svilo.

V občinstvu je bilo mogoče opaziti tudi nekatere znane slovenske obraze. S svojim prihodom je šokiral Damjan Murko, v drugem sklopu revij pa se je obiskovalcem pridružila tudi Katarina Benček, opaziti je bilo mogoče tudi Dorotejo Primužič, Lorrelo Flego in druge. Revije pa so potekale tudi pod budnimi očmi nekaterih modnih strokovnjakov, izstopal je Milan Gačanovič.

Prva revija je navdušila

Ne glede na blišč drugega dne pa se je med obiskovalci še vedno veliko govorilo o prvi modni reviji tega tedna - Ljubljanski teden mode 2018 so namreč odprli študenti naravoslovnotehniške fakultete, ki so ne glede na svojo mladost in morda kakšno izkušnjo manj s številnimi kreacijami merili v višave. Slavila je Tjaša Zalar, ki se bo obiskovalcem na prihodnjem tednu mode predstavila s samostojno kolekcijo, študentka 2. letnika Rebeka Filipič pa je za MMC povedala, da je bilo vzdušje še posebej med študenti že mesece pred revijo zelo napeto, saj je revija vrhunec vsakoletnega dela na fakulteti in redka priložnost, da svoje kreacije predstavijo javnosti. "Če me vprašate, se danes revije ne bi želela več nikoli udeležiti, saj sem utrujena od pritiskov in stresa. Hkrati pa se zavedam, da je bila to neverjetna izkušnja in se je bom, ko vse skupaj malce prespim, z veseljem spominjala. Če se mi bo ponudila priložnost, se bom revije verjetno spet udeležila. Zdaj pa potrebujem kratek odmor od mode," je še dodala Filipičeva. Študenti pa namreč hvaležni tudi za reference, ki jim jih taka revija da.

Na pisti se bodo nocoj predstavili še Tanja Uvera, Things I Miss & STUDIO MARKOVIĆ, Mass in številni drugi.

Klara Širovnik