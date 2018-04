Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Obiskovalci so lahko občudovali pester nabor slovenskih, hrvaških in srbskih pomladnih kreacij. Foto: LJFW/Jure Makovec VIDEO Začetek pomladnega Ljublj... Dodaj v

LJFW: Pomladni modni teden v Ljubljani odprli študentje

Prvi dan Ljubljanskega tedna mode

5. april 2018 ob 16:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, RTV SLO

V prostorih Viba filma se je začel Ljubljanski teden mode, ki ga je odprla modna revija študentov Naravoslovnotehniške fakultete.

Živahno modno dogajanje se je začelo z modnimi revijami prihajajoče generacije oblikovalcev, študentov Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani (NTF). Mladi in perspektivni ustvarjalci so imeli kar 265 izhodov in dokazali, da se za prihodnost mode v Sloveniji ni bati.

Študentje so se potegovali tudi za nagrade, ki jim bodo pomagale na njihovi nadaljnji ustvarjalni poti. Ena izmed teh omogoča tudi samostojno predstavitev kolekcije na naslednjem Ljubljanskem tednu mode, prejela pa jo je Tjaša Zalar.

Pester nabor domačih in tujih oblikovalcev

Pomlad je bilo čutiti tudi v opravah obiskovalcev, saj so bili povsod prisotni cvetlični vzorci in živahne barve.

Poleg študentov so bile predstavljene tudi kreacije slovenskih oblikovalk Maje Zupan, Barbare Vrbančič, Simone Kogovšek, hrvaških modnih hiš NEBO in Lore, blagovne znamke Patricia Pie, kreativnega dvojca Nitoya ter hrvaške oblikovalke Ane Marie Ricov.

Ob tem se je pod naslovom Belgrade Fashion Week Showcase slovenskemu občinstvu z delčki svojih kolekcij predstavilo še šest uveljavljenih beograjskih oblikovalk, ki bodo celotne kolekcije sicer predstavile na prihajajočem beograjskem tednu mode, konec aprila 2018.

Nekaj kreacij iz prvega dne Ljubljanskega tedna mode si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.

M. Z.