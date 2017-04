Ljubezenska drama na Hrvaškem: Klepetan Maleno zalotil z ljubimcem

Krvav obračun z vsiljivcem

13. april 2017 ob 22:11

Slavonski Brod - MMC RTV SLO

Zvesti štrk je pobesnel, ko se je z zamudo vrnil iz Afrike, svojo ljubljeno pa v lastnem gnezdu našel z drugim. Vsiljivca je nato po hudem boju, v katerem je bil tudi ranjen, le pregnal.

Že vrsto let ves svet spremlja ljubezensko zgodbo iz Slavonije, v kateri glavno vlogo igrata štorklji – o tem so se razpisali mediji od Japonske do Čila.

Štrk po imenu Klepetan se že 16 let po koncu zime, ki jo preživi na jugu Afrike, vrača domov k svoji Maleni bolj ali manj na isti dan, tako rekoč ob isti uri – 24. marca popoldne.

Malena Klepetana na jug in nazaj ni nikoli spremljala, saj so jo leta 1993 ustrelili lovci in zaradi poškodbe nikoli več ne bo mogla leteti, zato si je na strehi osnovne šole v Brodskem Varošu pri Slavonskem Brodu uredila gnezdo in dom s Klepetanom.

Radoživa Malena

Kakšno leto je štrk že zamujal domov, a še nikoli ne toliko kot letos.

Hrvaška javnost ga je zaman čakala – njuno gnezdo je namreč mogoče spremljati tudi v živo prek spleta – in ogorčeno ugotovila, da se je medtem Maleni v gnezdu (spet) pridružil neki drug štrk, ptiča pa sta si bila precej bližje, kot bi se to za vezano pernato damo spodobilo. Skok čez plot si je radoživa ptica privoščila tudi leta 2011.

Pregnal vsiljivca in uničil gnezdo

Z 18-dnevno zamudo se je Klepetan nazadnje le vrnil iz daljne Afrike in doma nemudoma naredil red. Takoj se je zagnal v vsiljivca in med njima se je vnel hud boj, ki je trajal kar 10 minut, ljubimec pa je potegnil krajši konec.

Klepetan ga je vrgel iz gnezda, v katerem se je grel z njegovo drago, nato pa jezno odkril še pravkar izvaljeno jajce – sad Malenine nezvestobe. Iz gnezda je letelo tudi to, nato pa je v besu uničil še celo gnezdo. Malena je medtem ob strani le nemo opazovala boj. Kaj boj, mesarsko klanje! Klepetan je bil namreč ranjen na treh mestih in je krvavel.

Jima bo uspelo rešiti zakon?

Ko so se strasti nekoliko pomirile, je k sebi le dovolil šolskemu hišniku Stjepanu Vokiću, ki že leta skrbi za Maleno, da mu je obrisal rane in prinesel hrano v vedru.

"Zdaj bom nekaj časa skrbel za oba, lovil bom ribe in podobno, saj se mora Klepetan odpočiti. Predolga pot je to, treba je leteti in mahati s krili 13.500 kilometrov, skoraj mesec in pol. Nato pa si bosta uredila gnezdo po svoje," je Vokić dejal za BrodPortal.

T. H.