Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Nekdanji nemški kancler, ki je vladal med letoma 1998 in 2005, je znan po pestrem zasebnem življenju. Poročen je bil že štirikrat, zaradi česar je dobil vzdevek Audi - po avtomobilski znamki, ki ima v logotipu štiri kroge. Foto: EPA Sorodne novice Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder že petič pred oltar Gerhard Schröder znova zaljubljen, tokrat v poslovno žensko Dodaj v

Ljubezenske razprtije nakopale tožbo Gerhardu Schröderju

Nove skrbi za nekdanjega nemškega premierja

1. maj 2018 ob 16:17

Seul - MMC RTV SLO, STA

Nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja je zaradi razmerja z zaročenko Kim So-yeon doletela tožba, ki jo je na sodišču v Seulu vložil nekdanji mož Kimove.

Ta zahteva 100 milijonov vonov oziroma okoli 77.500 evrov odškodnine zaradi "neznosne duševne bolečine".

74-letni Schröder in 26 let mlajša južnokorejska prevajalka sta razmerje začela, ko sta bila oba še poročena, trdi nekdanji mož Kimove. "Toženi je nadaljeval zunajzakonsko razmerje s Kimovo, čeprav je vedel, da je še poročena. S tem je povzročil neznosno duševno bolečino," je moški zapisal v tožbi po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap, ki ni razkrila njegovega imena. "Najin zakon je zato razpadel in toženi mora odgovarjati za to," je še poudaril moški, ki se je s Kimovo ločil novembra lani.

Schröderjeva zaročenka je sporočila, da ni pravne podlage za finančne zahteve. Ob tem je zatrdila, da z nekdanjim možem že dolgo živita ločeno in da zato njen zaročenec ni odgovoren za razpad zakona, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Tudi četrta žena nekdanjega kanclerja Doris Schröder Kopf je septembra v ločitvenem postopku povedala, da je njun zakon razpadel zaradi moževega razmerja z njegovo prevajalko. Schröder je januarja, ko je tudi napovedal poroko s Kimovo, te navedbe zanikal. Njegova peta poroka bo jeseni, z ženo pa bosta živela v Nemčiji.

K. K.