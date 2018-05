Ljubitelji mode hitijo v Ljubljano, začel se je teden mode

Merecedes Benz Fashion Week

10. maj 2018 ob 12:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Uveljavljenim znamkam, kot so Akultura, Cliche, Draž, Sofia Nogard, Susnyara, Tanja Zorn, Xenia Design (Hrvaška) in IVANMAN (Nemčija) se priključujejo še Dajana Ljubičić, Janja Videc, Nelizabeta, Matea Benedetti in srbski oblikovalci Milica Vukadinović, Marko Glavinić in Sonja Jocić.

Majska edicija bo poseben poudarek namenila tudi oblikovalcem mlajše generacije, kot so Sari Valenci, Kaja Julija Hrovat, Cilka Sadar in Tjaša Zalar, ki se s svojimi sodobnimi in svežimi pristopi v ustvarjanju šele uveljavljajo na slovenskem modnem parketu.

Reportažo z Mercedes Benz Fashion Weeka si boste lahko prebrali v nedeljo.

V sklopu letošnje globalne kampanje Mercedes-Benz Fashion Week, katerega del je tudi ljubljanski teden mode, so sodelovanju in soustvarjanju modne zgodbe povabili sedem vizionarjev, ki si prizadevajo razumeti mobilnost mode. Med njimi so posamezniki iz različnih okolij, poklicev in izkušenj, kampanja #WeWonder pa vključuje tudi priznano pevko Solange Knowles, manekenko Slick Woods, oblikovalca Carol Lim in Humberto Leon, kuratorko in blogerko Kimberly Drew, kuratorja in modnega kritika Hans Ulrich ter ustanovitelj uspešnega portala Hypebeast Kevin Ma.