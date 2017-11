Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V nutelli je torej največ sladkorja, sledi mu palmovo olje, šele nato pa lešniki in kakav. Foto: EPA Dodaj v

Ljubitelji Nutelle ogorčeni: več sladkorja, manj kakava

Podjetje Ferrero ne izdaja svoje recepture

6. november 2017 ob 15:03

Podjetje Ferrero je naredil nekaj drobnih popravkov pri pripravi priljubljenega namaza Nutella, ki pa ni po volji ljubiteljev tega sladke pregrehe. Povečal je količino mlečnega prahu in sladkorja ter zmanjšal količino kakava in maščobe.

"Ferrero je po dolgem času prvič opazneje spremenil recept za Nutello," so zapisali na svoji strani Facebooka člani zveze potrošnikov v Hamburgu. Kot je poročal nemški Welt, so primerjali novo mešanico s staro in takoj opazili, da se namaz razlikuje po barvi, saj je nova različica videti precej bolj svetla. Razlog za to je povečana količina mlečnega prahu - po novem ga je 8,7 odstotka, prej ga je bilo 7,5. "Klub ugotavlja, da so dodali več mlečnega prahu na račun kakava," so še zapisali na Facebookovi strani.

Toda uradnih podatkov, kako so se spremenila razmerja v količini, ni. Italijansko podjetje namreč ne želi razkriti podrobnosti, kako se je njihov proizvod spremenil. V oči ne bode samo sprememba količine maščobe in sladkorja, ampak tudi vrsta maščobe. Sporno je palmovo olje, kjer ob spremembi v kremasto obliko v procesu rafinacije pri temperaturah okoli 200 stopinj Celzija domnevno nastajajo snovi, ki povzročajo raka.

Iz Ferrera so v svojo obrambo sporočili, da njihov proces rafinacije poteka pri nižjih temperaturah in pod skrajno nizkim pritiskom, ki minimalizira nastanek škodljivih snovi. Proces traja dlje in stane 20 odstotkov več kot bi pri visokih temperaturah, so še zapisali na nemškem Weltu. Poleg tega uporabo palmovega olja močno kritizirajo okoljevarstveniki, saj zaradi proizvodnje uničujejo tropske gozdove in jih nadomeščajo s plantažami palmovcev.

