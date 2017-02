Ljubljana na pragu modnih prestolnic; vrača se mednarodni teden mode

Največ modnih revij doslej

10. februar 2017 ob 19:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med 4. in 6. aprilom bo Ljubljana spet dihala z modo, vrača se mednarodni teden mode Mercedes-Benz Fashion Week, na katerem se bodo predstavile uveljavljene blagovne znamke iz Slovenije in regije.

Največ modnih revij doslej bo razporejenih skozi vse tri dni praznika mode, dizajna in lepote. Ta bo tokrat potekal v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču.

Aprilska izdaja MBFWLJ bo na podlagi izjemnega zanimanja obiskovalcev in medijev povečala kapacitete ter MBFWLJ še nekoliko bolj odprla za javnost.

Ljubljana na pragu modnih prestolnic

Programski in umetniški direktor MBFWLJ Sašo Radovič pozdravlja povečano zanimanje za modno oblikovanje kot poklic ter izjemen odziv sledilcev modnega gibanja Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana. "V preteklem letu smo z zaupanjem modnih blagovnih znamk MBFWLJ in Ljubljano povzdignili na prag modnih prestolnic. Veseli nas, da se v Ljubljano vračajo tako oblikovalci kot tudi izjemno uveljavljeni tuji mediji, ki so svojemu poročanju o modni industriji v uveljavljenih modnih prestolnicah začeli dodajati spodbudno poročanje o Ljubljani."

Po vzoru poslovnega modela See now // Buy now bodo neposredno po koncu MBFWLJ vse kreacije na voljo za podrobnejši ogled in nakup.

D. S.