Ljubljano bo zajelo festivalsko vzdušje, za začetek Lačni Franz

Predstavili bodo album Ladja norcev

1. april 2017 ob 15:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mednarodni klubski festival Orto fest, ki s številnimi koncerti popestri aprilsko ponudbo Orto bara, odpira skupina Lačni Franz.

Osemnajsto izdajo bodo nocoj uvedli Lačni Franz. Predstavili bodo album Ladja norcev, mogoče pa bo slišati tudi legendarnega Praslovana, Zarjavele trobente, Spet na svoji strani, Naj ti poljub nariše ustnice, Čakaj me, Ne mi dihat za ovratnik, Zadnja večerja, Zdravljica, Nova Okupatorka, Bolj star, bolj nor, Ladja norcev, Na muca, na klobaso!, Naš novi bog, Jebiveter Junior, Cmokfehtar, Naj zadnji ugasne luč, Aleluja …

Novi Lačni Franz poleg Zorana Predina sestavljajo bobnar Luka Čadež, kitarist Tine Čas, basist Anej Kočevar in klaviaturist Boštjan Artiček.

Z novo zasedbo so se lotili osveževanja zapuščine. Eno tretjino aranžmajev so pustili v izvirni obliki. Eno tretjino skladb Lačnega Franza so posodobili, v eno tretjino pa so dodali nove skladbe.

"Lačni Franz ni stadionska skupina in tudi nikoli ne bo. S svojim programom ne bo nikoli polnil aren in stadionov. Za to bi moral delati drugačno glasbo. Res pa je, da če bi bili Kitajci, bi lahko napolnili tudi arene, kjer je kritična masa sorodnih duš tako velika. Ampak za nas je bolje, da ostanemo v miljeju, ki nas razume. Mi smo butični bend," je povedal Predin v intervjuju za MMC. Preberete ga lahko tukaj.

35 izvajalcev v Ortu

Tudi letos bo poleg rock in metal zasedb postregel s pisano paleto glasbenih zvrsti, nekaj pa bo tudi mladih slovenskih upov. Skupaj se bo do konca meseca zvrstilo 35 domačih in tujih glasbenih skupin in izvajalcev.