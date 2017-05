Ljubljanski vozniki vesp ob jubileju z gosti do Škofje Loke in nazaj

Najstarejša slovenska vespa je še vedno vozna

21. maj 2017 ob 19:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tradicionalnega, že desetega po vrsti, zbora ljubljanskih voznikov priljubljenih motorjev znamke Vespa se je ta konec tedna udeležilo 150 motoristov iz več držav.

V Mostecu so se tako včeraj družili ljubitelji 'vespizma' iz Avstrije, Poljske, Češke, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije.

"Najprej smo se podali na panoramsko vožnjo prek Preske in Sore v Škofjo Loko, kjer so sledili postanek, voden ogled starega dela mesta ter okrepčilo. Vožnjo v dežju smo nadaljevali v smeri Žabnice, Mavčič do Smlednika, kjer nas je na golfskem igrišču čakala degustacija vin, pršuta in sira. Nato smo odrinili proti Tacnu in se vrnili v Mostec, kjer sta sledila kosilo ter zabava z ansamblom Bandidos band. Čeprav vreme tokrat ni bilo na naši strani, smo se zabavali pozno v večer," je povedal predsednik Vespa kluba Ljubljana Nace Povalej.

V Sloveniji je šest klubov ljubiteljev vesp s skupno več kot 200 člani. Najštevilnejši je Vespa klub Ljubljana, najstarejša registrirana vespa v Sloveniji pa je iz leta 1948 in je še danes vozna. Vsako leto, na dan državnosti 25. junija, slovenska zveza organizira srečanje in vožnjo po Slovenijo. Tokrat bo pot vodila iz Selnice v Planico.

Sedem desetletij legende

Lani je sicer minilo 70 let, odkar je s tekočega traku zapeljala prva vespa, legendarni dvokolesnik, ki je priljubljen povsod po svetu in ga uporabljajo pripadniki vseh slojev.

T. H.