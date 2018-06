Ljubljanski Znanstival – drzni eksperimenti za vse generacije

Festival bo popestril konec tedna

2. junij 2018 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vas znanost navdušuje? Se vam zdi zapletena in dolgočasna? V Ljubljani poteka že 10. znanstveni festival – Znanstival – ki želi obiskovalcem na poljuden način približati osnovna znanstvena načela, ki se na prvi pogled zdijo popolnoma nerazumljiva.

Tridnevni festival, ki se bo končal 3. junija, se vije skozi ljubljanske ulice, mostove in trge, srce festivala pa predstavlja Prešernov trg, kjer je tudi informacijska točka festivala. Hiša eksperimentov, znanstveni inštituti, fakultete in srednje šole organizirajo številne delavnice in predavanja, s katerimi želijo pokazati, da znanost niso le enolične spojine, številke, meritve in preglednice, temveč tudi številni zanimivi, adrenalinski poskusi in eksperimenti.

Z najrazličnejšimi delavnicami – od raziskovanja zvoka do plinov, mehurčkov in balonov – se na barvitih stojnicah predstavljajo številni raziskovalci, demonstratorji in prostovoljci. Botanični vrt Univerze v Ljubljani v sklopu festivala obiskovalcem predstavlja, kako so med seboj povezani rastline in njihovi opraševalci, najbolj zaposleni pa so letos v Vrtu eksperimentov, ki kar poka po šivih – nenavadni eksperimenti so namreč pritegnili predstavnike vseh generacij – eno izmed glavnih vodil festivala je namreč, da je znanost lahko razumljiva ljudem najrazličnejše starosti.

Na stojnici se na drugi dan festivala predstavlja tudi JP vodovod-kanalizacija, ki se pri svojem vsakdanjem delu neprestano zanaša na znanost. "Obiskovalce želimo ozavestiti o pomenu odgovornega ravnanja s pitno in odpadno vodo – vsi se moramo namreč zavedati, da je voda naša skupna odgovornost, zato moramo z okolju prijaznimi vsakodnevnimi praksami skrbeti tudi za to, da bo voda še naprej tako kakovostna, kot je zdaj," je za MMC povedala sodelujoča na stojnici in dodala, da so z letošnjim obiskom nadvse zadovoljni – kljub visokim temperaturam je vzdušje med obiskovalci namreč odlično.

Letošnji Znanstival še do nedelje poteka na ulicah, mostovih, trgih Ljubljane in v Hiši eksperimentov. Spored brezplačnih dogodkov si lahko ogledate tukaj.

Večina obiskovalcev je mnenja, da so festivalska interaktivna druženja ob stojnicah namenjene le otrokom, sodelujoči na festivalu pa si želijo, da bi tudi odrasli čim dlje ohranili otroško radovednost. "Naše demonstracije so v prvi vrsti sicer res prilagojene najmlajšim, a dobrodošli so tudi starejši, saj smo prepričani, da na stojnici lahko vsak najde kaj zase," še priznavajo prostovoljci.

Seveda pa v znanost sodi tudi živalski svet – ena izmed najbolj obleganih stojnic je prav stojnica ljubljanskega Živalskega vrta. "V prvi vrsti želimo obiskovalce podučiti o živalih in odpraviti tudi predsodke in strah pred živalmi, ki pesti številne obiskovalce. Na stojnici imamo namreč različne žuželke – med njimi tudi mokarje, ob katerih je ljudem navadno neprijetno, nekateri, t. i. zoofobi, pa se jih celo bojijo," so pojasnile prostovoljke iz živalskega vrta.

"Najprej se z otrokom, ki se določenih žuželk boji, pogovorimo in ga podučimo o tem, kakšno vlogo imajo določene živali v naravi ... Pogosto imamo o vlogi živali namreč zmotno, napačno razmišljanje – iz tega se potem razvijejo predsodki. Potem ko se pogovorimo, se otroci česa naučijo, številni pa o določeni vrsti živali tudi spremenijo mnenje. Večina se jih živali nato dotakne, drugi pa se jih celo odločijo božati," so še pojasnili in dodali, da si stojnice radi ogledajo ljudje različnih starosti, ki pa imajo, jasno, tudi različna vprašanja. "Otroke bolj zanima, kako skrbeti za hišne ljubljenčke, odrasli pa radi povprašajo kaj o eksotičnih živalih," še dodajajo.

Klara Širovnik, Foto: Borut Živulović/BoBo