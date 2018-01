Ljubljenka rdečih preprog, ki svoj zakon skriva pred javnostjo

30. januar 2018 ob 14:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Za oskarja nominirana igralka Margot Robbie je ena tistih hollywoodskih zvezdnic, ki ne govorijo o svojem zasebnem življenju, sploh ne takrat, ko beseda nanese na ljubezen. 27-letnica je dobro leto poročena s Tomom Ackerleyjem.

"Margot ceni svojo zasebnost in jo najraje skriva pred javnostjo," je dejal vir za E! News. Dodal je: "Z možem sta neločljiva in najboljša prijatelja. Sta čudovit par in še vedno se obnašata kot mladoporočenca." Margot in Tom sta prava pustolovca in rada potujeta. "Rada deskata na snegu ali na vodi, skupaj hodita tudi v planine. Najraje sta aktivna in v naravi," je še povedal vir.

27-letnica, ki se poteguje za oskarja za najboljšo igralko za vlogo v filmu Jaz, Tonya, svoj prosti čas najraje preživlja doma. "Ne boste ju našli na priljubljenih javnih mestih," je še dodal vir.

Zakonca sta se skupaj udeleževala številnih podelitev nagrad v preteklih mesecih, tako v New Yorku kot Los Angelesu. Igralka je prejela za upodobitev olimpijske umetnostne drsalke Tonye Harding več nominacij.

"Ves čas sta na poti, ampak pogosto obiskujeta Avstralijo, da sta lahko blizu svojih družin," je še dodal vir za E! News. Misli Robbiejeve so usmerjene v kariero. "Želi sprejemati prave odločitve in izkoristiti priložnosti, ki ji prihajajo nasproti. Tom jo pri tem podpira, z njo potuje in jo spremlja na snemalnih prizoriščih," je še dodal vir.

Igralko fotografski objektivi redko ujamejo s poročnim prstanom na roki. "Nosim ga samo ob koncih tedna. Več kot očitno ga ne morem nositi med tednom, ko delam - nočem ga izgubiti na snemalnem prizorišču," je priznala pred meseci.

