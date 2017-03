Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Muzikal bo doživel premiero 1. aprila. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar Scenarij je napisala Desa Muck, režiser je Jure Ivanušič, koreograf Matevž Česen, glasbeni producent Miha Gorše, producent Aleš Klinar in izvršni producent Gorazd Slak. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar V glavni vlogi se bo predstavil Tilen Artač, ki bo uprizoril Frančka. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar Svoj debi v svetu muzikalov pa bo doživela tudi Ana Maria Mitić. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Ljudje še vedno sprašujejo, ali se bo Agropop še kdaj pojavil na odru"

Prihaja muzikal Alpska saga

15. marec 2017 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Glasba skupine Agropop bo znova zaživela na odrih - toda na malce drugačnih. Prihaja muzikal Alpska saga, ki ne bo še eden izmed številnih, obljublja Aleš Klinar.

"Muzikal je zelo uniformirana beseda, ki se mi zdi, da ne izraža tega, kar bomo poskusili izvesti na odru. Poudarek je na poskusili. Cilji so visoki," je poudaril Klinar. Pod scenarij se je podpisala Desa Muck, ki pa je bila pred izzivom, saj ga je pisala na podlagi obstoječih uspešnic Agropopa.

V predstavi bo mogoče slišati skladbe, kot so Franček Piromanček, Jasmina, Ti si moj sonček, Ne verjemi, Ljubi me divja zver, Srečni smo Slovenčki in Samo milijon nas še živi. Poleg njih pa še dve skladbi Pleš Slovenka in Če hočeš moja bit.

"Ljudje še vedno sprašujejo, ali se bo Agropop še kdaj pojavil na odru. Zakaj se ne bo? Čeprav povemo, da se zaradi Šerbinih težav ne bomo več pojavili na odru. Ker brez nje ni Agropopa. Smo pa želeli ponuditi Agropop v drugačni obliki - naša generacija več ne hodi toliko na veselice in koncerte - razen nas nekaj posameznikov (smeh) -, tako stvar pa si bodo po mojem mnenju šli z veseljem pogledat," je povedal Klinar.

V glavnih vlogah se bodo predstavili Tilen Artač, Ana Maria Mitić, Jernej Čampelj in Kristina Mišović, ki so se že predstavili kot Franček, Lojzka, Sandokan in Jasmina. "Sestavili smo odlično ekipo - Jure Ivanušič se nam je pridružil kot režiser. To bo nekaj posebnega - ne bo samo gola zgodba in skladbe Agropopa. Trudili se bomo, da bomo sveži in zabavni, tako da se bodo ljudje še dolgo spominjali tega večera," je še pojasnil Klinar.

Tudi igralska ekipa je bila skrbno izbrana. "Agropop ni bila skupina, ki je slovela po neki nadarjenosti. Ampak smo ljudem bolj dajali neko drugo energijo. Tako smo tudi zbirali ekipo. Prvi je bil Tilen Artač, ki smo ga videli v neki oddaji, kjer je pel neko skladbo od Agropopa in je bil izvrsten. Potem smo nabirali like, za katere se nam je zdelo, da so sposobni, da se vživijo v ta Agropopov svet," je pojasnil Klinar.

Izbira muzikala kot forme, kako ohraniti zapuščino Agropopa na odru, ni bila naključna. "Obstajali so določeni elementi, da bi pred desetimi leti posneli film o skupini, ampak je to zaradi splošne norosti, ki je vladala v ekipi, odpadlo. Zdaj smo se lotili muzikala, ki se mi zdi primerna forma, saj ga lahko postaviš na vsak oder," je povedal Klinar.

Ob tem je še poudaril, da Agropop zanj še zdaleč ni spomin, saj z Rock Partyzani še vedno preigrava njihove skladbe. "Prav tako se še vrtijo po radijskih postajah. Ljudje si jih želijo. Ko pridejo na nastope, pa povedo anekdote - kako so se na nastopih Agropop prvič poljubili, napili, poročili ... Glasba jih vrne v tisti čas. In na obrazu se jim pojavi blažen nasmešek," je sklenil Klinar.

Več o pripravah na muzikal si lahko pogledate v prispevku iz zadnje oddaje Popšop.

Klavdija Kopina, foto: Matjaž Tavčar