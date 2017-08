LL Cool J prvi raper s prestižno Kennedyjevo nagrado v roki

Nagradi centra Kennedy tudi za Glorio Estefan in Lionela Richieja

4. avgust 2017 ob 16:23

Washington - MMC RTV SLO, STA

LL Cool J, s pravim imenom James Todd Smith, bo po besedah vodje centra Kennedy Davida Rubensteina nagrajen kot eden izmed pionirjev hip-hopa in rapa, ki je svetu pokazal, kako skladati rime.

LL Cool J je bil prvi raper, ki mu je uspelo zaporedoma prejeti deset platinastih plošč, ob glasbeni pa je razvil tudi uspešno igralsko kariero. Ob novici, da bo prejel nagrado centra, je LL Cool J dejal, da si tega ne bi predstavljal niti v sanjah. Tvitnil je: "Sanje nimajo rokov. Bog je velik."

Kot prva kubansko-ameriška glasbenica bo nagrado prejela izjemno popularna izvajalka latinoglasbe Gloria Estefan, med letošnjimi prejemniki pa je tudi pevec Lionel Richie, ki slovi kot solist in kot član skupine The Commodores. Znane so njegove skladbe All Night Long, Hello in Endless Love.

Trump si je nakopal jezo umetnikov

Nagrade Centra Kennedy, ki jih podeljujejo pomembnim glasbenikom, igralcem in kulturnim ikonam, bodo letos podelili 3. decembra in bodo prve v gosteh ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je napovedal reze v kulturi in si nakopal jezo nekaterih umetnikov. Do zdaj je predsednik sicer vse nagrajence pred podelitvijo tudi sprejel v Beli hiši, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Televizijski scenarist in producent Norman Lear pa je že napovedal, da se zaradi nestrinjanja s Trumpovimi idejami podelitve nagrade, ki mu je sicer v čast, ne bo udeležil. Dodal je, da je danes še kako pomembno postaviti se za umetnost in svobodo izražanja.