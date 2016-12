Local Motors: vsaka država ima lahko unikatno vozilo, tudi Slovenija

21. december 2016 ob 11:14

Nova industrijska revolucija temelji na 3D-tiskanju in demokratizaciji inženirskega znanja, so prepričani pri podjetju Local Motors. Ameriški proizvajalec vozil je ekipi Avtomobilnosti na avtomobilskem salonu v Los Angelesu ekskluzivno predstavil olli, avtonomni električni minibus, ki je namenjen prevozu do 12 ljudi.

V intervjuju z vodjo razvoja konceptnih vozil pri Audiju, Matjažem Kormanom, smo spraševali, koliko časa bo še preteklo do popolnoma avtonomnih avtomobilov. Slovenec iz Audija pa je ugotavljal: "Mislim, da bodo najprej začeli s tovornjaki, torej s transportnim prometom. To je najbolj razumljivo, saj so hitrosti majhne, razdalje, ki jih opravijo tovornjaki, velike, tako se pridobi veliko izkušenj. Sistemi so že precej razviti. Na primer vožnja v konvojih. S časoma se bodo sistemi uveljavili tudi v osebnih avtomobilih.“

S tem se strinja tudi Justin Flshkin, vodja razvoja pri podjetju Local Motors, mikrotovarne, specializirane za inovativne izdelke s področja prometa. Spregovoril je za oddajo Avtomobilnost, za svoj izdelek avtonomnega vozila olli pa vidi ogromno možnosti: "Trg je velikanski. Uporabljajo ga lahko na letališčih in pri distribucijskih podjetjih, kot sta FedEx in Amazon, ki potrebujeta rešitve za dostavo pošiljk. Tu so še zabaviščni parki, kot so Disneyland in študentska naselja.“

Olli nima volana in prevaža ljudi

Kaj sploh je olli? "Vprašanje je, kaj želite, da je olli?“ nas popravi Flshkin. "Je prvi pametni avtobus brez voznika na svetu. Torej nima volana. V njem je prostora za 12 potnikov.“ Ollija pokličemo z aplikacijo in odpelje nas, kamor želimo. Tovorna različica je namenjena razvozu pošiljk.

Gre za avtonomno električno vozilo, ki za vožnjo v prometu uporablja skupek lidarjev, kamer in navigacije. Local Motors je ollija razvil in izdelal v sodelovanju z računalniškim velikanom IBM, pri katerem so vozilu med drugim omogočili tudi komunikacijo s potniki. Storitev deluje podobno kot pri ameriškem podjetju Uber, to pomeni, da vozilo pokličemo s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu. Potniki lahko z glasovnim ukazom vozilu naročijo, kam naj jih odpelje, hkrati pa ga lahko povprašajo tudi podrobnosti o sami tehnologiji, na podlagi katere deluje. Najvišja hitrost vožnje je trenutno omejena na 40 km/h, pri Local Motorsu pa so pojasnili, da bodo sčasoma omogočili tudi večje hitrosti.

Zanje lahko iz Slovenije delajo Slovenci

"Prvih osem let smo se ljudem zdeli ljubki. Zdaj so naša vozila v ospredju avtomobilskega sejma v Los Angelesu. Mislim, da nas opazijo,“ pravi Flshkin, ki je "z ljubkim“ mislil na svoja pretekla električna vozila, tudi tistega, ki so ga s pomočjo 3D-tiskalnika izdelali v enem dnevu.

"Že ko so videli, da želita Google in Apple izdelati avto, so bili drugi zaskrbljeni. Zdaj pa nekdo povsem spreminja proizvodnjo. Mislim, da bo naš način dela spremenil marsikaj,“ razmišlja razvojnik.

Delo podjetja temelji na dveh glavnih načelih. Prvo je soustvarjanje. Po svetu imajo oblikovalce in strojnike, ki niso zaposleni pri njih. Za ideje jim plačujejo tantieme (avtorski dohodek). Drugo njihovo načelo je mikroproizvodnja. Vozila izdelujejo na samem kraju uporabe. "Tradicionalne tovarne izdelajo na stotisoče vozil. Zmogljivost naših mikrotovarn je 3000 vozil na leto. Izdelamo jih po meri lokalnega prebivalstva,“ razloži Flshkin.

To pomeni, da bodo ollija izdelovali tam, kjer se bo izkazala potreba po njem: "Tako je. Naš poslovni model je drugačen od uveljavljenih. Ne pričakujemo proizvodnje milijona izdelkov. Zadostimo lokalnim potrebam. Ker vozilo najprej prodamo, ne potrebujemo velike drage tovarne.“

Vodilni na trgu 3D-tiska

Local Motors je bil pred ollijem znan po 3D-tiskanju prvega natisnjenega avtomobila. Gre za neposredno digitalno proizvodnjo. "Pri tem smo vodilni na trgu. Ne potrebujete novega orodja, če je proizvodnja digitalna. To je čisto nekaj drugega. Izdelava orodja za tovarno zahteva velik del stroškov. Pri digitalni proizvodnji naložbe v novo orodje odpadejo,“ pojasnjuje sogovornik.

Za svoje delo potrebujejo dva stroja, eden dodaja, tiska, drugi pa odvzema, obdeluje. Dele potem sestavijo skupaj. 3D-tiskanje omogoča popolno preobrazbo avtomobilske industrije. Namesto po sedmih letih so Američani z ollijem na trg prišli v dveh mesecih. Niso porabili 800 milijonov dolarjev, ampak manj kot milijon.

Demokratična porazdelitev znanja

"LM se ima za mikromultinacionalko. Podjetja, kot sta Apple in Ford, so spremenila načrte, ker smo z vozilom prišli na trg tako poceni in hitro. Najlepše je, da je podjetje svetovno. Local Motors obstaja zaradi pameti ljudi, ki niso zaposleni pri nas, a želijo uresničevati svoje zamisli. Do zdaj so bile nekatere države proizvajalke, druge pa ne. Vračamo se k demokratični porazdelitvi znanja in proizvodnje. Mislim, da bo tako porazdeljeno enakomerneje. Upam, da bomo spet povsod enakopravni,“ še pravi Flshkin

Demokratizacija znanja torej. Kje smo pa Slovenci? Flshkin je navdušen nad kakovostjo inženirjev v Sloveniji in drugje. Pravi, da imajo verjetno prav toliko sodelavcev v Vzhodni Evropi in ob Baltiku kot v ZDA. Izdelali so že vozila po načrtih romunskih oblikovalcev. Ollija je oblikoval kolumbijski študent, ki študira oblikovanje v Italiji. Pravzaprav gre za ljudi, ki nimajo priložnosti zaposlitve pri Toyoti ali Mercedesu, pa čeprav so prav tako nadarjeni. "Države izvažajo delovna mesta in uvažajo avtomobile. Izvažajo bogastvo in uvažajo gorivo. Skušamo prisluhniti povpraševanju in zaposlovati domačine pri izdelavi vozil, kakršna želijo doma. Upamo, da bo v Sloveniji kmalu mikrotovarna vozil, kakršnih ni nikjer drugje na svetu. Nočemo izdelovati nečesa za Los Angeles, kar se obnese tudi v Sloveniji. To želimo izdelovati v Sloveniji,“ pravi Flshkin.

Vseeno se zaveda, da bodo potrebe po velikih količinah izdelkov ostale. Tradicionalna proizvodnja v razvitih državah se bo ohranila. Najinovativnejši izdelki pa bodo začeli prihajati iz držav, kjer jih ne bi pričakovali, saj bo zdaj to mogoče.

Ekipa oddaje Avtomobilnost je obiskala avtomobilski salon v Los Angelesu tudi zaradi pogleda v prihodnost mobilnosti - v prihodnost samovozečih vozil.

Gregor Prebil