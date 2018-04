Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! "Mar se ne zabavate?!?" za Maximusov oklep iz Gladiatorja bo treba odšteti nekje med 20 in 30 tisoč dolarji. Foto: EPA Dražbeni katalog tega sicer ne oglašuje, a po fotografijah sodeč, je jopič iz filma Cinderella Man, ki ga prodaja, prav tisti, v katerem je bil leta 2005 aretiran (potem, ko je vrgel telefon v hotelirja v New Yorku). Foto: AP Dodaj v

Ločitev v slogu: koliko bi odšteli za Gladiatorjev oklep?

Dražba predmetov iz arhiva Russlla Crowa

7. april 2018 ob 12:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

7. april je rojstni dan (in obletnica poroke) avstralskega filmskega zvezdnika Russlla Crowa. Ampak ker je njegov zakon leta 2012 neslavno potonil, danes ta datum praznuje z razprodajo najrazličnejših artefaktov iz svoje filmske kariere.

53-letni oskarjevec je v sodelovanju z avstralsko podružnico dražbene hiše Sotheby's pripravil prodajo celega kupa blaga, kot pravi najrazličnejšim spominkom na svoj zakon z Danielle Spencer in filmsko kariero; dražbo je duhovito naslovil The Art of Divorce.

V eklektičnem naboru predmetov, ki bodo nove lastnike iskali danes, sta na primer (rabljeni) usnjeni dimeljski ščitnik, ki ga je Crowe kot boksar uporabljal v filmu Cinderella Man, in lobanja mozazavra (mesojedega morskega kuščarja), ki jo je kupil od Leonarda DiCapria. Crowe prodaja tudi ogromne zbirke kitar, motorjev, sodobne avstralske umetnosti, športne opreme (predvsem za kriket) in ženskega nakita (je le ločitvena dražba ...)

Če bi imeli neomejeno denarja, bi se bilo verjetno pametno potegovati za škornje, ki jih je davnega leta 1992 nosil v moderni klasiki Romper Stomper. (Artefakt se nekaterim zdi sporen, saj gre za škornje lika neonacističnega obritoglavca, ki je teptal človeške glave; za par pričakujejo nekje od 10 do 15 tisoč dolarjev.)

Najhitreje bodo šli verjetno v promet rekviziti iz spektakla Gladiator: kupiti se da ledveni predpasnik, kočijo, usnjeni oklep in skupinico umetnih konjev, ki so bili v ozadju kadra kot rekviziti.

Na vrhuncu svojih igralskih sposobnosti je bil Crowe verjetno v neonoirovski mojstrovini L. A. Zaupno; igral je policista, vpletenega v ljubezenski trikotnik z Guyem Pierceom in Kim Basinger. Katalog spominke iz tega filma opisuje zgolj kot "razno", na fotografijah pa vidimo razne letake, kose oblačil in tiskovine.

Kitare na dražbi so iz časov igralčeve glasbene skupine 30 Odd Foot of Grunts, ki ni nikoli dobila kritiškega priznanja ali zares zvestih oboževalcev.

A. J.