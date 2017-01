Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 15 glasov Ocenite to novico! Izdelke, ki jih bo prodajalo podjetje Marka, bo krasil spremenjen logo nogometnega kluba. Foto: Reuters Sorodne novice Igra prilagajanja: Križ na logu dol, denar na računu gor Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Logo Real Madrida znova ostal brez križa

Izdelki brez križa na prodajne police na Bližnjem vzhodu prihajajo marca

24. januar 2017 ob 18:00

Dubaj - MMC RTV SLO/Reuters

Logo kraljevega kluba brez majhnega križa na vrhu krone se bo pojavljal zgolj v nekaterih državah na Bližnjem vzhodu.

Marka, znamka oblačil s sedežem v Združenih arabskih emiratih, je dobila ekskluzivne pravice za izdelavo in prodajo izdelkov Real Madrida v Združenih arabskih emiratih, Savdski Arabiji, Katarju, Kuvajtu, Bahrajnu in Omanu, s tem pa so se spremenila tudi pravila igre.

Kot je pojasnil podpredsednik podjetja Marka Khaled al Mheiri, bodo izdelki Real Madrida na omenjenih trgih nastopali z nekoliko spremenjenim logom. S krone bo namreč izginil križ, kot pravi Khaled al Mheiri, so se za takšno potezo odločili zaradi "kulturne občutljivosti".

"Pozorni moramo biti do držav ob Perzijskem zalivu, ki so občutljive na izdelke s križem," je dodal al Mheiri, ki ima v Dubaju tudi kavarno, posvečeno španskemu klubu. Izdelki s spremenjenim logom bodo na prodajne police prišli marca.

To pa ni prvič, da je Real Madrid privolil v spremembo loga, ki klub nepretrgoma spremlja že od leta 1941. Pred tremi leti je Real namreč sklenil pogodbo z banko iz Abu Dabija in se na Bližnjem vzhodu začel oglaševati z logom brez križa.

Sa. J.