Loka dueta 2Cellos na dražbi prodali za 12.000 evrov

Projekt Botrstvo živi naprej

12. april 2017 ob 09:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Loka za violončelo dueta 2Cellos, ki sta jih Luka Šulić in Stjepan Hauser podarila projektu Botrstvo, so na dobrodelni dražbi prodali za 12.000 evrov.

Najvišji znesek je ponudil dražitelj pod imenom 2brata, celoten izkupiček pa bo namenjen spodbujanju glasbenih talentov otrok iz projekta Botrstvo. Kot je povedal dražitelj, se je za sodelovanje na dražbi odločil, ker ima rad glasbo in je želel pomagati mladim nadarjenim glasbenikom, da bodo lahko začeli ali nadaljevali šolanje.

Loka, na katere sta Šulić in Hauser zelo navezana, sta bila na vseh turnejah. "Žima je bila že neštetokrat zamenjana, za seboj imata res neverjetno kilometrino in sta nama odlično služila. Za naju sta nepogrešljiv pripomoček, zelo trpita, ko igrava tako energično in intenzivno, zato se bosta zdaj končno odpočila od naju in od koncertov," sta šaljivo povedala za Val 202.

Sredstva za podporo glasbeno nadarjenih otrok se še do 23. aprila 2017 zbirajo z geslom BOTER5 (brez presledka), poslanim na številko 1919.



Kot sta še dodala glasbenika, ki sta prejšnji teden dvakrat razprodala dvorano Stožice, so jima med šolanjem pomagali številni ljudje in donatorji, saj je glasbeno izobraževanje še tako nadarjenih otrok zelo drago. "Ne prihajava iz premožnih družin, med šolanjem so nama pomagali posamezniki, prejemala sva štipendijo, denarno pomoč sva dobila tudi pri nakupu instrumentov ... in vsem tem ljudem sva neizmerno hvaležna! Taka podpora je nujno, nujno potrebna za vsakega mladega glasbenika, brez tega ne gre," sta se spominjala.

Dražba lokov je na Valu 202 potekala od 3. aprila. Zmagovalec dražbe bo loka dobil po plačilu celotne donacije na račun Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje.

KONEC DRAŽBE!

12.000 evrov sta ponudila 2brata HVALA v imenu otrok iz projekta @Botrstvo — Val 202 (@Val202) April 12, 2017

