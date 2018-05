Londonska mošeja za prispevke sprejema tudi bitcoine

Vsi verski poglavarji ne podpirajo kriptovalut

28. maj 2018 ob 18:59

London - MMC RTV SLO, Reuters

Mošeja na Shacklewell Lane na vzhodu Londona se je odločila, da bo za nabirko začela sprejemati tudi bitcoine in druge kriptovalute, da bi tako razširila svojo bazo donatorjev oz. jim olajšala doniranje.

"Za donatorja, ki že ima račun z bitcoini ali etri, je pretvarjanje kriptovalut v funte ali dolarje precej nadležno. Mošeja bo zdaj to breme prevzela nase," je sporočil svetovalec za veriženje blokov Lukasz Musial, ki je pomagal mošeji vzpostaviti novo tehnologijo.

"Donatorju je potreben samo en klik, da prenese določeno vsoto na račun mošeje. Iz perspektive mošeje pa jim to odpre nov pritok donatorjev, ki prihajajo z vsega sveta," je še pojasnil Musial.

Egiptovski veliki mufti, vrhovni muslimanski poglavar v državi, je sicer pred časom dejal, da bitcoin po islamskem pravu ni dovoljen, a imam mošeje na Shacklewellu Abdalla Adeyemi svojo odločitev brani.

"Bitcoin je kot vsaka druga valuta. Sprejeta od določene skupine ljudi. Mi ne prekupčujemo, mi smo samo dobrodelna organizacija," je povedal Adeyemi.

Eni redkih, ki sprejemajo kriptovalute

Iz mošeje so še sporočili, da so med skoraj 500 mošejami v Londonu eni redkih, ki sprejemajo kriptovalute, njihova odločitev pa je že obrodila sadove. So namreč na dobri poti, da letos podvojijo darove iz nabirke na več kot 10.000 funtov.

Muslimani s sredstvi so versko obvezani prispevati v nabirke lokalnih mošej, višina donacije pa pogosto temelji na Koranu in naj bi predstavljala okoli 2,5 odstotka njihove plače. Številni celotno vsoto v nabirko prispevajo med svetim mesecem ramazanom, ki se je začel 15. maja, in med katerim so muslimanske dobrodelne organizacije najdejavnejše.

K. S.