Lora Klinc, dekle Primoža Rogliča: "Še dobro, da spusta nisem videla v živo"

Veseli se, da se dirka po treh tednih bliža koncu

28. julij 2018 ob 16:55

Pariz - MMC RTV SLO

Pesti za našega kolesarskega asa Primoža Rogliča na Dirki po Franciji že skoraj tri tedne iz dneva v dan stiska tudi njegovo dekle Lora Klinc, ki pravi, da je bila vesela, da vratolomnega zmagovalnega spusta ni videla v živo. "Na srečo ni bilo signala, da bi gledala spust, ker me take stvari pretresejo oz. prestrašijo in sem bila kar vesela, da mi je bilo to prihranjeno."

Pred današnjim kronometrom je v pogovoru z novinarjem Davidom Črmeljem povedala, da je spust videla šele v posnetku. "Ko smo se z avtomobilom spuščali z zadnjega klanca, sem dejansko videla, kakšna je cesta. In da to res ni šala. Bila sem res vesela, da se mi ni bilo treba mučiti v živo."

Na vprašanje, ali Primož v zasebnosti pokaže več čustev kot v medijih, je odgovorila pritrdilno, v isti sapi pa dodala, da ostaja skoncentriran do konca dirke. "Vedel je, da včeraj ni konec. Tour je že začel z mislijo "dan za dnem". Tako da ni velike sprostitve."

Sama je zmagovito 19. etapo dirke spremljala na vzponu Aubisque, kjer je bilo vzdušje, kot je povedala, izjemno. "Megla, tisoči Francozov in mi trije. Naročil nam je, da naj imamo bidone, ampak na koncu je šlo tako hitro, da si z nami ni mogel nič pomagati."

Na vprašanje, kako se Primož spopada s pritiskom, je citirala kar njegove misli. "Primož vedno reče: vsi štartajo vedno z nule. Kdor koli je kdaj v čem tekmoval, ve, da je to res. Nič ti ne pomaga, da si ali nisi favorit. Mislim, da če da vse od sebe, kamor koli se bo uvrstil, bo zadovoljen. Verjamem pa, da spada med najboljše. Bomo kmalu videli."

Za konec je priznala, da so trije tedni, kolikor spremlja Primoža na dirki, naporni, zato se veseli, da se bližajo Parizu, kjer se bo jutri Tour tudi končal.

VIDEO Dekle Lora Klinc za Rogliča navijala na prelazu Aubisque

