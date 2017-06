Lorde: Nenadna slava je "zatresla moje temelje"

20-letnica predstavlja nov album Melodrama

Stara je bila zgolj 16 let, ko je leta 2013 njena skladba Royals postala velika svetovna uspešnica. Lorde priznava, da jo je nenadna slava precej spravila s tira.

"Zatresla je moje temelje in lahko bi me uničila," je povedala pevka, katere pravo ime je Ella Yelich-O'Connor, v pogovoru za revijo NME. Življenje pod drobnogledom javnosti je bilo zanjo vse prej kot lahka naloga. "Spomnim se, kako sem kar naenkrat postala pozorna na svoj videz in telo - na način, ki ga v preteklosti nisem bila vajena," je še dodala Lorde.

Ob tem se je spomnila vseh otrok, ki so se spravili nanjo, ker je s prvih mest glasbenih lestvic izrinila njihove idole. "Komentirali so: 'J*** njo, res ima oči zelo narazen.' In sem si mislila, le kako mi je uspelo, da sem prišla tako daleč, če imam takšne oči. Nenavadno je, ko bereš takšne opazke. Ampak uspelo se mi je vrniti k družini, kjer sem našla zatočišče in oni so mi pomagali, da sem danes tu, kjer sem. Počutim se zelo samozavestno," je še dodala Lorde.

Takoj, ko se je končala njena turneja po izidu prvenca Pure Heroine, se je pevka umaknila iz javnosti in se preselila nazaj na Novo Zelandijo. Kot je povedala v nedavnem pogovoru z Jimmyjem Fallonom v oddaji Tonight Show, je iskala samotne kotičke, kjer se bi lahko znova povezala z glasbo. S helikopterjem je za tri dni odpotovala celo na samotni otok, da se je lahko posvetila pisanju novih skladb.

Nastal je album Melodrama, na katerega so njeni oboževalci čakali štiri leta od izida prvenca, s katerim si je prislužila dva grammyja. "Legla sem k spancu in razmišljala o njem, potem sem ga sanjala in na koncu sem se zjutraj zbudila z mislijo nanj," je o pritisku pred izdajo drugega albuma dejala za revijo NME. "Vedela sem, da ne bom mogla živeti sama s sabo, če ne bom ponudila nečesa drugačnega, edinstvenega in nečesa, na kar bom ponosna," je še dodala Lorde.

Razpeta med Novo Zelandijo in New Yorkom

Pure Heroine je soustvarila z novozelandskim producentom Joelom Littlom, za Melodramo pa se je obrnila na pomoč k Jacku Antonoffu (članu skupin fun. in Bleachers). Z zgodbami o zlomljenem srcu, odraščanju in življenju pod budnim očesom javnosti je nastal nov album. 20-letnica je večino skladb dokončala v eni izmed restavracij v New Yorku. "Nikoli nisem imela kakšnega odnosa do New Yorka, dokler nisem začela pisati skladb za ta album," je povedala za NME in nadaljevala: "Jack živi tam in ima čudovit studio v svojem domu v Brooklynu."

Nova Zelandija in New York sta odigrala pomembno vlogo pri ustvarjanju obeh albumov. "Morda se sliši noro, toda sem ena najbolj znanih ljudi na Novi Zelandiji. Ko sem šla v studio, so me vsi tam poznali," je razlagala Lorde in dodala: "Prihod v New York je bil osvežujoč - tam ni nikomur mar za nič."

