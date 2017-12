Lorde razmišlja o odpovedi koncerta v Tel Avivu

Oboževalci dosegli manjšo zmago

22. december 2017 ob 08:28

Auckland - MMC RTV SLO

Oboževalci novozelandske popzvezdnice Lorde so se takoj po njeni objavi, da bo nastopila v Tel Avivu, oglasili na družbenih omrežjih in jo pozvali, naj koncert odpove. Pevka jih je vzela resno in se odzvala na njihove zapise.

"Upoštevano! Pogovarjala sem se s številnimi ljudmi glede tega in upoštevala vse možnosti. Hvala vam, ker ste me podučili o tej temi. Vse čas se še vedno učim," je zapisala 21-letna Novozelandka, katero pravo ime je Ella Marija Lani Yelich. Ta je koncert napovedala samo nekaj dni za tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da se ameriško veleposlaništvo seli iz Tel Aviva v Jeruzalem.

Toda naletela je na buren odziv oboževalcev, ki želijo, da bojkotira koncert v Izraelu v podporo neodvisnosti Palestine. Po drugi strani pa so se na družbenih omrežjih oglasili tudi tisti, ki zagovarjajo, da se politika ne bi smela vmešavati v glasbo.

Med tistimi, ki so že odpovedali svoje nastope v Izraelu, so Stevie Wonder, Roger Waters, Brian Eno, Carlos Santana, Elvis Costello, The Klaxons in Pixies. Hkrati pa so pridružili gibanju "bojkotirati, odvzeti, sankcionirati" (BDS). Z drugimi besedami si gibanje prizadeva, da bi "se končala mednarodna podpora izraelskemu zatiranju Palestincev in prisilila Izraelce, da izpolnijo zahteve mednarodnega prava".

21-letna Lorde je srca glasbenih ljubiteljev osvojila z albumom Pure Heroine (na njem pa je bila tudi velika uspešnica Royals), s katerim si je prislužila številne nagrade - med njimi tudi dva grammyja. Letos pa je izdala svoj drugi album Melodrama.

Noted! Been speaking w many people about this and considering all options. Thank u for educating me i am learning all the time too — Lorde (@lorde) December 21, 2017

K. K.